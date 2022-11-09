Данил Лысенко выступил на соревнованиях «Бирский кузнечик»

Когда-то начинавший карьеру в небольшом спортзале родного Бирска, а сегодня он дорогой и желанный гость, несмотря на все коллизии. Поводом для приезда стало проведение соревнований «Бирский кузнечик», где сильнейших выявляли как перворазрядники, так и мастера спорта страны.

Играючи берет высоту 2,20. Это не соревновательный, а показательный прыжок Данила Лысенко на родных соревнованиях «Бирский кузнечик». И выполнен он не для протокола, а ради эмоций. Своих и болельщиков. Здесь Лысенко прыгал для тех, кто его поддерживал последние четыре года. Говорят, что победителей не судят. Но на самом деле судят, да еще как. И Данил в этом убедился лично.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако Лысенко взял высоту 2 метра 40 сантиметров с первой попытки. В мире так высоко прыгают всего несколько человек. Покорить новую вершину не позволила дисквалификация. Сначала он не смог вовремя предоставить антидопинговым службам информацию о своем местонахождении, а затем дал ложные сведения. Тогда эту громкую спортивную историю не обсуждал разве что ленивый. Но поговорили, да забыли. А Лысенко остался со своими проблемами один на один. Без зала и тренера. Ему запретили приходить в сектор, когда там находится кто-то из действующих спортсменов. Данил работал, когда никого не было. К тому времени зарплату ему не платили ни федерации, ни спортивные организации – не имели права.

Продал квартиру, работал грузчиком и строителем. Потом понял, что нужно вернуться. Данил Лысенко, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту

Лысенко тренировался, чтобы вернуться. И возвращение получилось триумфальным. Сначала Данил победил на Кубке Свердловской области, а затем и на Спартакиаде сильнейших России.

После победы в Свердловской области эмоций было больше, чем на мире. Как будто олимпиаду выиграл. Данил Лысенко, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту

Бирск по-прежнему остается главной спортивной кузницей по работе с прыгунами в высоту. Сейчас здесь подрастают новые чемпионы. И соревнование «Бирский кузнечик» – один из главных республиканских стартов.

Динару Гайнетдинову не хватило пяти сантиметров, чтобы выполнить первый взрослый разряд. Зато впервые выше головы в прямом смысле слова прыгнул 10-летний Илья Ковальский. Ещё один личный рекорд установил Динар Галимшин.

Открытый республиканский турнир по прыжкам в высоту «Бирский кузнечик» собрал около 300 участников. Конкуренцию башкирским спортсменам составили гости из Самарской, Оренбургской и Свердловской областей.