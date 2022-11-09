Игрок «Уфы» Вадим Конюхов вызван в молодежную сборную России

В рамках сбора российская команда сыграет один контрольный матч, соперник станет известен позднее. В этом сезоне Конюхов сыграл за «Уфу» десять матчей, в которых забил один гол. Из-за сбора молодёжной команды Вадим точно пропустит кубковый матч «Уфы» против махачкалинского «Динамо», который будет сыгран 15 ноября на стадионе «Нефтяник».