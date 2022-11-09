В Башкирии завершился турнир по греко-римской борьбе на призы мастера спорта СССР А. Григорьева

В Ишимбае завершился традиционный республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы мастера спорта СССР Александра Григорьева. В общей сложности в борьбе за медали сошлись 209 спортсменов. Борцы показали зрелищные и захватывающие встречи на ковре, а самые достойные стали победителями и призёрами соревнований.

Приятно, что воспитанники, а их у нас много, пришли повидаться. Очень приятно всех видеть, встречаемся редко.

Изначально турнир на призы Александра Григорьева был юношеским, в этом году было принято решение объединить два соревнования, состоялся и чемпионат республики по греко-римской борьбе. Совсем недавно в Уфе завершился Кубок России, где сборная Башкортостана завоевала третье место. Некоторые лидеры команды получили отдых, а остальные приехали в Ишимбай.