В Башкирии завершился турнир по греко-римской борьбе на призы мастера спорта СССР А. Григорьева

В Ишимбае завершился традиционный республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы мастера спорта СССР Александра Григорьева. В общей сложности в борьбе за медали сошлись 209 спортсменов. Борцы показали зрелищные и захватывающие встречи на ковре, а самые достойные стали победителями и призёрами соревнований.

Борьбой сегодня занимаются самые мужественные люди, волевые, целеустремленные, сильные духом.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Приятно, что воспитанники, а их у нас много, пришли повидаться. Очень приятно всех видеть, встречаемся редко.

Александр Григорьев, директор спортшколы по спортивной борьбе Республики Башкортостан

Изначально турнир на призы Александра Григорьева был юношеским, в этом году было принято решение объединить два соревнования, состоялся и чемпионат республики по греко-римской борьбе. Совсем недавно в Уфе завершился Кубок России, где сборная Башкортостана завоевала третье место. Некоторые лидеры команды получили отдых, а остальные приехали в Ишимбай.

Многие лидеры не приехали, мы дали им отдохнуть, здесь молодые ребята, молодёжь, которая наступает на пятки. Это и Креницын, Назаров, они здесь борются.

Рамиль Сираев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Было очень тяжело бороться, но я справился благодаря усердным тренировками и поддержке своего тренера.

Амир Сафиуллин, участник соревнований /г. Кумертау/
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