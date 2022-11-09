В Уфе в третий раз прошёл всероссийский турнир по кроссфиту «Кубок Зверя»

В этот раз соревнования собрали 250 спортсменов со всей России и Казахстана. Каждый мог выбрать себе категорию по силам: состязаться с новичками, любителями, профессионалами или мастерами. Соревновались также и в командах.

Работа на морально-волевых. В кроссфите по-другому никак. Спортсмены в течение двух дней должны сделать шесть тяжелейших комплексов. На каждый из них отводится не больше 10 минут, но сложность кроссфита заключается в том, что работа спортсмена проходит без остановки и на максимальное количество повторений. Уфимец Артур Муталапов уже третий год выступает на соревнованиях, но каждый старт для него как в первый раз – присутствует волнение.

Сейчас было самое сложное – перетерпеть, потому что немного спина побаливает, в середине задания дала о себе знать. Стиснув зубы – продолжил. Подготовка у каждого своя, но сейчас мы уже меремся, чья подготовка лучше. Артур Муталапов, участник турнира «Кубок Зверя»

А вот Евгений Любимов из Оренбурга недавно перешёл из категории «новички» в «любители». Впрочем, глядя на торс спортсмена, можно записать его сразу и в мастера. Любимов пришёл в кроссфит из гиревого спорта. К соревнованиям активно готовился последний месяц, это дало плоды. Среди конкурентов в своём подходе он был сильнейшим. Но уже через пару часов нужно быть готовым к следующему раунду.

Нельзя за такой короткий период восстановиться. Просто на морально-волевых. Евгений Любимов, участник турнира «Кубок Зверя»

Сто двойных прыжков на скакалке, пять подъемов на канате, 30 потраченных калорий на байке, 36 трастеров и 30 рывков штанги. Объём упражнений просто громадный, но девушки из категории мастеров должны выполнить его за 10 минут. Здесь собрались сильнейшие атлеты, многие из которых имеют базу других видов спорта. Поэтому такая работа их не страшит.

Просто разнообразие гимнастика, тяжелая атлетика, многофункционалка – много составляющих, есть к чему стремиться. Бодибилдинг, фитнес-гимнастика и современная хореография у меня. Гимнастика легче даётся, любимое направление – пистолетики, ходьба на руках. Юлия Подольская, участник турнира «Кубок Зверя»

Всего в турнире приняли участие около 250 атлетов. Соревновались и ветераны, а также команды из пар мужчина – девушка.

Турнир достаточно крупный, всероссийский, ребята приехали из множества городов. Много выступает, даже из Казахстана. Александр Салманов, главный организатор турнира