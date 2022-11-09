Полицейский из Башкирии, раненый в Херсонской области, удостоен медали

Среди них майор полиции Иван Макаров – один из наиболее опытных полицейских кинологов в Башкортостане. Около 20 лет служит в органах внутренних дел, 11 из которых – в должности начальника отделения центра кинологической службы. В начале октября был ранен на территории пункта временной дислокации. В ближайшее время ему предстоит операция. Генерал полиции Владимир Колокольцев вручил сотрудникам ведомственные медали «За заслуги в службе в особых условиях» и поздравил с наступающим профессиональным праздником.