В Башкирии работает Единый логистический центр для отправки посылок военнослужащим

От сбора до доставки. Единый логистический центр, созданный по поручению главы республики, набирает обороты. Штаб начал свою работу несколько дней назад, он расположен на базе склада Башсельхозтехники по адресу: село Зубово, улица Аграрная, дом 8, строение 1.

Военнослужащим разрешается отправлять продукты длительного хранения, носки, белье и предметы личной гигиены. Там будет сосредоточена вся работа – от сбора всего необходимого до доставки товаров конечным получателям. Направлять можно одежду, предметы личной гигиены и продукты. К слову, жители отдаленных от столицы районов могут оставить помощь в сборных пунктах своего муниципалитета. Также логистический центр будет обрабатывать запросы от самих воинских частей.

Фото №1 - В Башкирии работает Единый логистический центр для отправки посылок военнослужащим

Получить дополнительную информацию по сбору помощи мобилизованным можно на сайте или по единому многоканальному номеру: +7 (347) 280-89-92.

Предприятия, которые хотят оказать помощь в натуральном виде, также могут привезти все в Башсельхозтехнику. Для пожертвований в виде финансовых средств мы создали благотворительный фонд «Салават» – информация об этом есть на наших сайтах, на информационных порталах.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
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