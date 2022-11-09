Адаптивная одежда и доступный туризм: в Уфе продолжает работу форум «Ломая барьеры»

В Уфе прошел показ мод адаптивной одежды. Специализированные наряды продемонстрировали в рамках Всероссийского форума «Ломая барьеры». Столица Башкортостана уже второй день является площадкой реабилитационной индустрии. Сегодня участники форума обсуждали туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья. Республика выиграла федеральный грант. Часть средств будет направлена на развитие доступной инфраструктуры.
Этот показ отличают модели – большинство из них на коляске и с ходунками. Адаптивная мода – направление не новое. Дизайнерская одежда отечественного производства всесезонная. Отличается удобством в использовании, но не уступает в яркости – все принты авторские. Шьются наряды индивидуально по рекомендациям штатных врачей.
Доступный туризм – тема одного из круглых столов форума «Ломая барьеры». Некоторые из них уже сломаны в нашей республике. Аскинская пещера стала доступной для людей с ОВЗ. Это пока первый социально адаптированный природный объект. Их станет больше. На следующий год почти половина федеральных средств, которые получила республика – порядка 130 миллионов рублей, направят на создание доступной инфраструктуры.
Тренажерный комплекс на одном столе. Деревянные изделия выполнены для восстановления функции рук. Всего же 50 предприятий из 12 регионов выставили свои образцы.
Уже в этом году для башкирских предприятий, работающих в сфере создания специфического оборудования для восстановления, будет разработана программа субсидирования. Поручение дал глава республики на открытии выставки. При этом в Башкортостане уже доступны льготы, реализуемые через Фонд развития промышленности республики.
Форум «Ломая барьеры» будет работать и завтра. Одной из тем круглых столов станет обсуждение лучших практик инклюзии. Включение инвалидов в социальную жизнь – столь же незаменимый процесс в реабилитации, считают организаторы и участники проекта.