Адаптивная одежда и доступный туризм: в Уфе продолжает работу форум «Ломая барьеры»

В Уфе прошел показ мод адаптивной одежды. Специализированные наряды продемонстрировали в рамках Всероссийского форума «Ломая барьеры». Столица Башкортостана уже второй день является площадкой реабилитационной индустрии. Сегодня участники форума обсуждали туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья. Республика выиграла федеральный грант. Часть средств будет направлена на развитие доступной инфраструктуры.

Этот показ отличают модели – большинство из них на коляске и с ходунками. Адаптивная мода – направление не новое. Дизайнерская одежда отечественного производства всесезонная. Отличается удобством в использовании, но не уступает в яркости – все принты авторские. Шьются наряды индивидуально по рекомендациям штатных врачей.

За 5 минут ребенок или пожилой может обслужить себя сам. Сзади прикреплены специальные веревочки. В комплекте – адаптивная куртка с молниями. Все, что человек использует в повседневной жизни. Алиса Шувалова, руководитель направления по продвижению производства адаптивной одежды

Доступный туризм – тема одного из круглых столов форума «Ломая барьеры». Некоторые из них уже сломаны в нашей республике. Аскинская пещера стала доступной для людей с ОВЗ. Это пока первый социально адаптированный природный объект. Их станет больше. На следующий год почти половина федеральных средств, которые получила республика – порядка 130 миллионов рублей, направят на создание доступной инфраструктуры.

70% людей с ОВЗ хотят отдыхать, но только 3% могут выезжать самостоятельно, а 7% могут это сделать при поддержке близких. Нужно создавать условия. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Тренажерный комплекс на одном столе. Деревянные изделия выполнены для восстановления функции рук. Всего же 50 предприятий из 12 регионов выставили свои образцы.

Уже в этом году для башкирских предприятий, работающих в сфере создания специфического оборудования для восстановления, будет разработана программа субсидирования. Поручение дал глава республики на открытии выставки. При этом в Башкортостане уже доступны льготы, реализуемые через Фонд развития промышленности республики.

Фонд оказывает поддержку в виде займа от 1 до 5 процентов. Различные сроки и программы на приобретение оборудования, в том числе для предприятий, которые занимаются техсредствами. Валерий Галиев, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан