В Уфе ученые обнаружили артефакты 18 века при раскопках на ул. Октябрьской Революции

В Уфе студенты и сотрудники БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы провели раскопки на участке Октябрьской Революции. Историки обнаружили находки, датированные 18 веком. Археологические работы идут в рамках реконструкции улицы.

На оригинале ещё указывали надпись «Лондон» – такой печатью британские винодельни помечали бутылки с крепким алкоголем. Но в 18 веке Пётр I разрешил дворянам заниматься винокурением. Российские производители, видимо, сильно увлеклись стилизацией, говорят археологи. Так неоднозначна может быть история. Эта печать оказалась в числе находок, обнаруженных на улице Октябрьской Революции.

Студенты БГПУ прикасаются к истории в прямом и переносном смысле. Археологические наблюдения на Октябрьской Революции ведутся из-за предстоящей реконструкции улицы в честь 450-летия Уфы.

Информацию хранят не только артефакты, но и почва. Специалисты называют её естественным историческим телом, которое формируется как природой, так и человеком. Срез земли словно полотно, которое способны считать почвоведы.

После обнаружения находки еще нужно привести в порядок, чтобы можно было продолжить изучение. В течение трёх лет сотрудники и студенты БГПУ будут обрабатывать и исследовать найденные материалы. Обнаруженные артефакты, скорее всего, были произведены в другом месте.