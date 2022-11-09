В Уфе начались «Большие гастроли» Татарского государственного академического театра им. Г. Камала

Марафон стартовал сегодня в театре «Нур» со спектакля «Угасшие звезды» Карима Тинчурина. История рассказывает о бытии татарского народа. События разворачиваются в 1914 году, когда время и события истории рушат человеческие жизни, и над всем тяготеет неизбежность и злой рок. Судьбы простых крестьян уже предрешены. И только чистые сердца, которые ждут счастья и продолжают любить, своей искренностью побеждают даже саму смерть.