В Уфе начались «Большие гастроли» Татарского государственного академического театра им. Г. Камала

Спектакли состоятся на сцене Уфимского татарского театра «Нур» и Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури. В гастрольной афише камаловцев 8 спектаклей, среди которых премьеры последних лет.
Марафон стартовал сегодня в театре «Нур» со спектакля «Угасшие звезды» Карима Тинчурина. История рассказывает о бытии татарского народа. События разворачиваются в 1914 году, когда время и события истории рушат человеческие жизни, и над всем тяготеет неизбежность и злой рок. Судьбы простых крестьян уже предрешены. И только чистые сердца, которые ждут счастья и продолжают любить, своей искренностью побеждают даже саму смерть.