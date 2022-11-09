Пловцы из Башкирии успешно выступили на чемпионате и первенстве ПФО

Башкирские спортсмены вернулись в республику с россыпью наград. Им удалось успешно выступить на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по плаванию. Соревнования прошли в Саранске.

За медали боролись 690 пловцов из 14 регионов России. В общей сложности республику представляло 80 спортсменов. Сразу 19 наград разного достоинства удалось заработать юношам и девушкам. Еще одну медаль – бронзовую – среди взрослых завоевал Тимофей Лиманов из Октябрьского. Шесть медалей у уфимки Амалии Гизатуллиной. Пять наград, в том числе золотая, у представителя столицы республики Азиза Ахмерова.

Я как раз планировала на всех дистанциях занять место призовое. Так и случилось, я очень этому рада. Сейчас готовимся к чемпионату и резерву России. Амалия Гизатуллина, призер первенства Приволжского федерального округа по плаванию

Немного недоволен. 400 метров вольный стиль я хотел немного быстрее. Получилось 4:05, хотелось 4:02-4:01. Азиз Ахмеров, победитель первенства Приволжского федерального округа по плаванию

Артем Семенов из Стерлитамака дважды поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. Две серебряные медали на счету Даниила Преснякова. Также в тройку попали Егор Кошелев, Сабина Сабирзянова и Богдан Курбатов. Теперь ребята готовятся к всероссийским соревнованиям. Сейчас они проходят сбор в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В конце ноября спортсмены отправятся в Саранск на турнир "Резерв России".