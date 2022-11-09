В России создали робота-сурдопереводчика

По информации пресс-службы университета, в настоящий момент робот владеет только русским жестовым языком, но его можно запрограммировать для демонстрации жестов на других языках. Кроме того, в университете создали жесто-мимический интерфейс взаимодействия человека с умной машиной.

Пока у робота есть только антропоморфные руки и как он будет выглядеть полностью, пока неизвестно. По словам специалиста вуза, в будущем роботы-ассистенты будут выглядеть как человекоподобные существа. В будущем такие работы смогут войти в жизнь людей так же уверенно, как автомобили и другая техника.



