В России разработали материал для «умной одежды»

Согласно информации специалистов, такая одежда может реагировать на изменения погоды и в зависимости от температуры нагреваться или охлаждаться. Также умная одежда сможет заботиться о его пользователе, подстраиваясь под него в зависимости от температуры тела, пульса и сердечном ритме человека.