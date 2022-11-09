В России разработали материал для «умной одежды»

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна создали "умную одежду". Разработка велась совместно со специалистами наноцентра "АктикТекс".
Ученые создали материал, который способен интерактивно взаимодействовать с окружающей средой. Из такого материала планируется шить одежду.
Согласно информации специалистов, такая одежда может реагировать на изменения погоды и в зависимости от температуры нагреваться или охлаждаться. Также умная одежда сможет заботиться о его пользователе, подстраиваясь под него в зависимости от температуры тела, пульса и сердечном ритме человека.