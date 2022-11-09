В России научили искусственный интеллект определять патологии тазобедренного сустава

Специалисты лаборатории билайна совместно с представителями Сеченовского университета создали модель искусственного интеллекта, которая с высокой точностью сможет спрогнозировать патологии тазобедренных суставов. Разработка основывается на снимках МРТ.
Прогнозируется точно определять развитие четырех часто встречающихся патологий тазобедренного сустава, таких как синовит и повреждения хряща. В будущем планируется создать интегрируемые сервисы для определения вероятности патологий в травматологии на основе лучевых методов исследований, а также выявления признаков наличия и степени тяжести различных патологий тазобедренного сустава при исследованиях МРТ.
Новая модель ИИ позволит диагностировать развитие патологий на ранних стадиях. Генеральный директор «Билайн» Александр Торбахов подчеркнул, что соглашение с институтом позволяет развить несколько направлений сотрудничества и работать в сфере травматологии и ортопедии. В будущем планируется работать над созданием других инструментов для решения сложных задач в направлении онкологии.