В России научили искусственный интеллект определять патологии тазобедренного сустава

Специалисты лаборатории билайна совместно с представителями Сеченовского университета создали модель искусственного интеллекта, которая с высокой точностью сможет спрогнозировать патологии тазобедренных суставов. Разработка основывается на снимках МРТ.

Прогнозируется точно определять развитие четырех часто встречающихся патологий тазобедренного сустава, таких как синовит и повреждения хряща. В будущем планируется создать интегрируемые сервисы для определения вероятности патологий в травматологии на основе лучевых методов исследований, а также выявления признаков наличия и степени тяжести различных патологий тазобедренного сустава при исследованиях МРТ.