Жителей Уфы предупредили об отключении водоснабжения

В некоторых районах столицы Башкирии ожидается отключение водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие «Уфаводоканал».
Отключения воды запланированные и связаны с проведением ремонтных работ. Полный список домов, в которых пропадёт вода, опубликован на официальном сайте компании.
Во вторник, 15 ноября, без холодного водоснабжения временно останутся жилые дома по улицам Мусорского, 19/1, 21, 25, 21/1 и Правды, 18/1, 18/2, 18/3, 18, а также несколько зданий в частном секторе Советского района.
В четверг, 17 ноября, горячей воды лишатся жильцы домов по проспекту Октября, 23, 23/5, 27 и гимназия №115.