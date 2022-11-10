Жителей Уфы предупредили об отключении водоснабжения

Во вторник, 15 ноября, без холодного водоснабжения временно останутся жилые дома по улицам Мусорского, 19/1, 21, 25, 21/1 и Правды, 18/1, 18/2, 18/3, 18, а также несколько зданий в частном секторе Советского района.