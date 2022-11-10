Стало известно, сколько в Башкирии пенсионеров

Специалисты Башстата со ссылкой на региональный Пенсионный фонд сообщили, сколько в республике пенсионеров.
По данным экспертов, численность пенсионеров в регионе продолжает расти. К сентябрю 2022 года количество граждан пенсионного возраста в Башкирии достигло 1 154 521 человек. При этом работают из них 182 653 человека.
В январе насчитывалось 1 149 347 пенсионеров, из которых 186 481 человек работали. Средний размер назначенных пенсий к сентябрю также вырос и составил в Башкирии 17 979 рублей. В январе пенсия граждан достигала 16 399 рублей.