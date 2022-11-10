В Уфе запустили театрально-образовательную платформу «Замандаш»

Республиканский семинар-лаборатория проводится с 2016 года. Главная цель – поиск новых идей и имен в драматургии. Важный пункт – стимулирование театров к постановке пьес для подростков и молодежи. На семинар поступило более 40 произведений на башкирском, татарском и русском языках.