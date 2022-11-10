В Сибае прошел хоккейный турнир «Кубок первоклассника»

В Сибае прошел турнир «Кубок первоклассника» для юных воспитанников хоккейных школ. Участие в нем приняли не только хозяева льда, но и представители спортклубов других городов. Всего шесть команд.

Некоторые участники турнира еще недавно не умели стоять на коньках, а сейчас выигрывают вбрасывание и учатся играть в пас. Для многих ребят эти соревнования стали первыми в жизни.