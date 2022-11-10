В Уфе женщина застряла в трубе вниз головой

Сегодня, 9 ноября, в Уфе рано утром произошёл несчастный случай. В кирпичной трубе застряла 28-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, инцидент произошёл на улице Короленко. На место инцидента прибыли спасатели. Внутри узкой кирпичной трубы на глубине около двух метров вниз головой застряла женщина.

Оказалось, уфимка уронила в трубу телефон и попыталась достать его сама. К сожалению, женщина застряла. С помощью альпинистского снаряжения спасатели достали застрявшую и передали врачам.