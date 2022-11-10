В 2023 году на поддержку занятости населения выделят 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

В следующем, 2023 году, Башкирии выделят 1,5 млрд рублей на поддержку занятости населения. В текущем году на эти цели Министерство труда РФ выделило 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает в своих соцсетях премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

В 2022 году благодаря обучению новым компетенциям работников промпредприятий и созданию временных рабочих мест удалось сократить численность сотрудников, находящихся под риском увольнения. За август и сентябрь количество людей, находящихся в зоне риска, снизилось почти на 6 тысяч человек — с 19,5 до 14 тысяч.