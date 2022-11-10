Российские геологи исследуют нефтегазовый потенциал в Чукотском море

В Чукотском море российскими учеными проводится исследование нефтегазового потенциала региона. В настоящее время научным сотрудникам удалось пробурить малые глубины скважин моря.

Изучение пород в скважинах поможет ученым определить возраст и условие формирования шельфа в Восточной Арктике. Специалисты смогли поднять образцы пород шельфа более чем 300 метров. После этого образцы будут проанализированы в сотрудниками лаборатории.