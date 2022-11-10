Первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов отправился в зону СВО

«Вернемся с победой». Об этом заявил первый вице-премьер Азат Бадранов, который сегодня отправился в зону СВО. Вместе с ним на спецоперацию выехали еще четыре человека. Сегодня на Советской площади в Уфе состоялись торжественные проводы бойцов. В церемонии принял участие Радий Хабиров.
Глава республики сказал, что уважает их выбор и очень хочет, чтобы здесь, у памятника Шаймуратову, не только провожали, но и встречали военнослужащих.
Азат Бадранов сам изъявил желание отправиться в зону спецоперации в качестве добровольца. Перед этим он прошел военную подготовку в части Росгвардии, после чего Минобороны присвоило ему звание лейтенанта. Поездка к месту службы продлится около двух дней, после чего вице-премьер уже в качестве военного приступит к выполнению боевых задач. На площади проводить политика собрались его родные, а также друзья и коллеги.
Фото: пресс-служба Главы РБ