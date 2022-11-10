В Уфе чествовали победителей конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан»

Награды лучшие семьи получили из рук главы региона Радия Хабирова. Участники состязались в трех номинациях: эффективная работа, преемственность поколений и старейшая династия. В финал конкурса, который проводился на республиканском уровне, впервые вышли 9 семей.

Сразу три спортивных тренера – Тверяковы. Игорь Львович, Гузэль Адибовна и Денис не однофамильцы, а папа, мама и сын. Супруги окончили физкультурный институт в Волгограде. Во время учебы узнали, что оба из Уфы – не поверили. Студентов из Башкортостана в других городах в то время было мало. По окончании вуза вернулись в родной город и вместе встали на тренерский бортик.

В своё время поработала в школе преподавателем физкультуры, пришла к супругу и стала работать тренером по плаванию. Он сопротивлялся первое время, а потом говорит: «Вот я дурак, надо было вместе работать». Когда вместе с семьёй, тренерская деятельность лучше, понимание, помощь большая. Гузэль Тверякова, заслуженный тренер России

Спортивная династия Тверяковых вырастила немало чемпионов. Игорь Львович воспитал таких пловцов, как Андрей Строкин, Оксана Савченко. Супруга подготовила к Паралимпиаде в Токио Анну Крившину. Дети – Денис и Ирина – с детства занимались плаванием. Затем пошли по стопам родителей. На четверых они делят 80 лет тренерского стажа.

Что касается спортивной династии нашей, мои дети пошли по нашим с супругой следам, стараемся передавать знания, но вот результат на пустом месте не рождается. Для того, чтобы выросло деревце, его нужно посадить. Самое главное – не торопиться. Игорь Тверяков, старший тренер сборной России по плаванию спорта слепых, заслуженный тренер России

Труды Тверяковых получили сегодня заслуженную награду. Семья вышла в финал республиканского конкурса «Трудовые династии». Номинация соответствующая: они стали самой эффективно работающей семьей. Победителей – ставших лучшими в своей категории – поздравил глава республики Радий Хабиров.

Самое главное, не устану это повторять, что люди, которые создают блага в нашем обществе, стране и республике, работают на разных должностях – от токаря и инженера до государственных служащих. Это люди, которые созидают и делают нашу жизнь лучше. И мы испытываем к ним глубокое уважение. Поэтому поздравляю с эти достижением. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более 200 лет стажа в нефтянке – династия Заляевых стала самой старейшей. Трудовой путь семьи начался с открытия месторождения Серафимовского в 52-м году. Основатель династии – Закий Заляев. Нефтяную отрасль выбрали уже его правнуки.

Начинал мой папа в годы войны. Сварщиком работал. Мама – оператором. Мои сыновья пошли. Супруга работала в Уфе и Октябрьском, сейчас внуки хотят продолжить династию. Абузар Заляев