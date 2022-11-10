В Уфе чествовали победителей конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан»

Награды лучшие семьи получили из рук главы региона Радия Хабирова. Участники состязались в трех номинациях: эффективная работа, преемственность поколений и старейшая династия. В финал конкурса, который проводился на республиканском уровне, впервые вышли 9 семей.
Сразу три спортивных тренера – Тверяковы. Игорь Львович, Гузэль Адибовна и Денис не однофамильцы, а папа, мама и сын. Супруги окончили физкультурный институт в Волгограде. Во время учебы узнали, что оба из Уфы – не поверили. Студентов из Башкортостана в других городах в то время было мало. По окончании вуза вернулись в родной город и вместе встали на тренерский бортик.
Спортивная династия Тверяковых вырастила немало чемпионов. Игорь Львович воспитал таких пловцов, как Андрей Строкин, Оксана Савченко. Супруга подготовила к Паралимпиаде в Токио Анну Крившину. Дети – Денис и Ирина – с детства занимались плаванием. Затем пошли по стопам родителей. На четверых они делят 80 лет тренерского стажа.
Труды Тверяковых получили сегодня заслуженную награду. Семья вышла в финал республиканского конкурса «Трудовые династии». Номинация соответствующая: они стали самой эффективно работающей семьей. Победителей – ставших лучшими в своей категории – поздравил глава республики Радий Хабиров.
Более 200 лет стажа в нефтянке – династия Заляевых стала самой старейшей. Трудовой путь семьи начался с открытия месторождения Серафимовского в 52-м году. Основатель династии – Закий Заляев. Нефтяную отрасль выбрали уже его правнуки.
Конкурс впервые прошел на республиканском уровне. Всего приняли участие 120 семей и лишь 9 из них стали финалистами. Эти семьи служат примером для всей республики.