Радий Хабиров поздравил сотрудников органов внутренних дел Башкирии с профессиональным праздником

Не профессия, а образ жизни. Сегодня свой праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел – служители закона, которые обеспечивают общественный правопорядок. История ведомства берет свое начало с 1715 года, когда Петр I создал в России полицию. Сегодня правоохранителей поздравил Радий Хабиров, который поблагодарил их за хорошую работу. О людях, которые берегут покой граждан порой ценой собственной жизни, – в нашем сюжете.

Это уже стало доброй традицией. В день сотрудников МВД Радий Хабиров лично поздравляет полицейских на рабочем посту. В этот раз глава региона посетил участковый пункт в Кировском районе Уфы. В нем трудятся три человека, в том числе две девушки, которым вручили букеты цветов. Радий Хабиров также поздравил сотрудницу Центра общественной безопасности, которая работает в соседнем кабинете. Формально они не имеют отношения к полиции, но тесно с ней взаимодействуют в деле правопорядка. А на улице глава региона пообщался с патрульными. Он отметил нелегкую работу полицейских, которые несут службу зачастую без выходных. Сотрудники органов внутренних дел, как правило, первые, кто приходит на помощь людям в самых сложных ситуациях.

Очень понравился паренек. Сержант три года, учится в школе МВД, будущий офицер. Когда люди сознательно идут в полицию, не просто перекантоваться, а сознательно жизнь связывают со службой, это здорово. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Быть полицейским – не просто работа, а скорее – призвание. Перед органами правопорядка стоят задачи по расследованию или профилактике уголовно-наказуемых посягательств. Только в этом году правоохранители раскрыли 23 тысячи преступлений, пятая часть которых – тяжкие и особо тяжкие.

Сегодня перед органами правопорядка стоят ответственные задачи по расследованию уголовно-наказуемых посягательств, профилактике «пьяной», групповой, несовершеннолетней, организованной преступности. Вы активно осваиваете современные технологии и эффективные методы противодействия терроризму и экстремизму. В условиях проведения специальной военной операции и введения на территории нашей республики режима базовой готовности это становится чрезвычайно важным. Особая задача – охрана общественного порядка и безопасности на транспорте, торговых центрах, в местах скопления людей, особенно во время проведения массовых мероприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Порой выполнять служебные задачи приходится ценою собственной жизни. В этот день, например, почтили память участкового Камиля Феткулова из Караидельского района, который пытался утихомирить дебоширов в сельском клубе, но был убит рецидивистом. Вспомнили и младшего лейтенанта Рифа Ахмадинурова из Кушнаренковского района. Инспектор на ходу запрыгнул в кабину движущегося грузовика и вывернул руль в сторону, чтобы машина не наехала на детей. После чего пьяный шофер столкнул полицейского под колеса. Это было в далеком 1972-м. Офицер навечно был зачислен в список личного состава.

178 стражей порядка погибли на боевом посту. 29 из них посмертно награждены орденом Мужества и навечно зачислены в списки личного состава. Полицейские Башкортостана, накапливая из года в год профессиональный опыт, сохраняя и приумножая добрые традиции, достойно несут высокое звание сотрудника органов внутренних дел России. Роман Деев, министр внутренних дел Республики Башкортостан