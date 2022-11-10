Радий Хабиров поздравил сотрудников органов внутренних дел Башкирии с профессиональным праздником

Не профессия, а образ жизни. Сегодня свой праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел – служители закона, которые обеспечивают общественный правопорядок. История ведомства берет свое начало с 1715 года, когда Петр I создал в России полицию. Сегодня правоохранителей поздравил Радий Хабиров, который поблагодарил их за хорошую работу. О людях, которые берегут покой граждан порой ценой собственной жизни, – в нашем сюжете.
Это уже стало доброй традицией. В день сотрудников МВД Радий Хабиров лично поздравляет полицейских на рабочем посту. В этот раз глава региона посетил участковый пункт в Кировском районе Уфы. В нем трудятся три человека, в том числе две девушки, которым вручили букеты цветов. Радий Хабиров также поздравил сотрудницу Центра общественной безопасности, которая работает в соседнем кабинете. Формально они не имеют отношения к полиции, но тесно с ней взаимодействуют в деле правопорядка. А на улице глава региона пообщался с патрульными. Он отметил нелегкую работу полицейских, которые несут службу зачастую без выходных. Сотрудники органов внутренних дел, как правило, первые, кто приходит на помощь людям в самых сложных ситуациях.
Быть полицейским – не просто работа, а скорее – призвание. Перед органами правопорядка стоят задачи по расследованию или профилактике уголовно-наказуемых посягательств. Только в этом году правоохранители раскрыли 23 тысячи преступлений, пятая часть которых – тяжкие и особо тяжкие.
Порой выполнять служебные задачи приходится ценою собственной жизни. В этот день, например, почтили память участкового Камиля Феткулова из Караидельского района, который пытался утихомирить дебоширов в сельском клубе, но был убит рецидивистом. Вспомнили и младшего лейтенанта Рифа Ахмадинурова из Кушнаренковского района. Инспектор на ходу запрыгнул в кабину движущегося грузовика и вывернул руль в сторону, чтобы машина не наехала на детей. После чего пьяный шофер столкнул полицейского под колеса. Это было в далеком 1972-м. Офицер навечно был зачислен в список личного состава.
Их работа и опасна, и трудна. Но, как поется в песне, так уж назначено судьбой – нести службу днем и ночью и вести незримый бой с преступностью по велению чувства долга.