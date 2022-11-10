В Уфе открылась шестая аудитория Евразийского НОЦ

В Уфе открылась новая аудитория Евразийского научно-образовательного центра – шестая по счёту. Всего запланировано минимум ещё две таких. Пространства организованы на территориях учебных заведений и в научных центрах. Очередным местом стал Уфимский федеральный исследовательский центр – один из самых крупных среди регионов страны.

Прототип поля в лабораторных условиях создают за счёт температуры, вместо солнечного света – свет ламп. Учёные решают задачу по увеличению урожайности, анализируют пробы, занимаются геномным редактированием. На выходе – пшеница, рапс и другие культуры с улучшенными свойствами, которые дадут больше пользы для человека и увеличат объём во время уборки.

Вклад в науку оценили. Аспирант стал стипендиатом, в Уфимском федеральном исследовательском центре он работает всего полгода. От Российской академии наук отличившимся учёным вручили дипломы. Церемония прошла в новой аудитории научно-образовательного центра.

Новая аудитория оснащена современными технологиями. Как заявляют организаторы, это пространство для развития, обмена опытом. Уже в ближайшее время здесь пройдут конференции с учёными.