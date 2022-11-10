В Уфе прошли спортивные мастер-классы для участников форума «Ломая барьеры»

Покорить семиметровую высоту и познакомиться со строением парусного катамарана. Для участников открытого всероссийского форума «Ломая барьеры» провели мастер-классы по разным дисциплинам, среди которых шашки, скалолазание и инклюзивный парусный спорт.

С этих действий начинается любой мастер-класс по скалолазанию. Сначала обязательная процедура – экипировка спортсмена. Так участников форума готовят к восхождению на семиметровую высоту. Но без советов тренера не обойтись.

Для Алексея Старкова задание индивидуальное: пройти маршрут по зацепам одного цвета. Тренер посчитал, что спортсмен легко с этим справится. Ведь за плечами Старкова опыт выступлений в соревнованиях X-WATERS, в заплыве на 5 километров, также он участвовал в Дне тысячи велосипедистов. А на днях вернулся с чемпионата России по следж-хоккею.

Здесь же надувной парусный катамаран. На нем экипаж Руслана Шакирова и Олега Ротова выступал на кубке страны в Московской области и в Тюмени. Участникам открытого всероссийского форума «Ломая барьеры» рассказывают об инклюзивном парусном спорте. Кому ближе спорт интеллектуальный, пробуют свои силы за доской для шашек.