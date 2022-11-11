В Башкирии осудили экс-главу сельсовета, из-за которого стая собак убила ребенка

На протяжении нескольких месяцев глава администрации села Сафарово получал от местных жителей жалобы на бродячих собак. Сельчане сообщали, что стая собак даже нападает на животных. Никаких мер реагирования со стороны руководства предпринято не было. В апреле 2021 года собаки напали на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде недалеко от дома. К сожалению, ребёнка спасти не удалось – от полученных травм он скончался.