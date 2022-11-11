В Башкирии осудили экс-главу сельсовета, из-за которого стая собак убила ребенка

В Учалинском районе перед судом предстал экс-глава Сафаровского сельсовета. Его обвинили в халатности, которая привела к смерти человека.
На протяжении нескольких месяцев глава администрации села Сафарово получал от местных жителей жалобы на бродячих собак. Сельчане сообщали, что стая собак даже нападает на животных. Никаких мер реагирования со стороны руководства предпринято не было. В апреле 2021 года собаки напали на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде недалеко от дома. К сожалению, ребёнка спасти не удалось – от полученных травм он скончался.
Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 2 года 6 месяцев. Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.