В Башкирии отец двоих детей напал с ножом на работника банка

В Нефтекамске перед судом предстал 47-летний местный житель. Мужчина, вооружившись ножом, напал на директора отделения банка.

Инцидент произошёл в марте этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал угрожать сотруднику банка ножом. Вреда он ему не причинил, однако ситуация являлась опасной для жизни и здоровья мужчины.