В Башкирии отец двоих детей напал с ножом на работника банка

В Нефтекамске перед судом предстал 47-летний местный житель. Мужчина, вооружившись ножом, напал на директора отделения банка.
Инцидент произошёл в марте этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал угрожать сотруднику банка ножом. Вреда он ему не причинил, однако ситуация являлась опасной для жизни и здоровья мужчины.
Свою вину задержанный не признал. Оказалось, у мужчины есть проблемы со здоровьем и двое маленьких детей. Это послужило смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.