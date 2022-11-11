В Ишимбае открыли мемориальный комплекс «Вышка-бабушка»

С особым чувством мы сегодня приехали в Ишимбай, чтобы отдать дань памяти нашим ветеранам, труженикам, которые 90 лет назад дали начало добычи башкирской нефти. Они работали в непростых условиях, было много ручного труда, люди трудились самоотверженно и всем хочется сказать огромное спасибо. Мы недавно в Уфе открывали стелу трудовой доблести, она в том числе и ишимбайцам, которые поставляли нефть для нужд нашей страны во время Великой Отечественной войны. Особые слова благодарности я хотел сказать компании «Башнефть» за заботу и внимание к территории, где осуществлялась добыча. Ишимбай сегодня развивается, мы приводим в порядок общественные территории. Вышку-бабушку мы тоже благодарим и говорим ей спасибо, она такая трудяжка была. Всем крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения. Всех с юбилеем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии