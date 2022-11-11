В Ишимбае открыли мемориальный комплекс «Вышка-бабушка»

Сегодня, 11 ноября, в Ишимбае после масштабной реконструкции прошло торжественное открытие мемориального комплекса «Вышка-бабушка».

Фото №1 - В Ишимбае открыли мемориальный комплекс «Вышка-бабушка»

Открытие комплекса прошло в рамках мероприятий, которые посвящены 90-летню начала добычи первой башкирской нефти. «Вышка-бабушка» — визитная карточка Ишимбая. Первый раз мемориальный комплекс был открыт 2 августа в 1967 году.

С особым чувством мы сегодня приехали в Ишимбай, чтобы отдать дань памяти нашим ветеранам, труженикам, которые 90 лет назад дали начало добычи башкирской нефти. Они работали в непростых условиях, было много ручного труда, люди трудились самоотверженно и всем хочется сказать огромное спасибо. Мы недавно в Уфе открывали стелу трудовой доблести, она в том числе и ишимбайцам, которые поставляли нефть для нужд нашей страны во время Великой Отечественной войны. Особые слова благодарности я хотел сказать компании «Башнефть» за заботу и внимание к территории, где осуществлялась добыча. Ишимбай сегодня развивается, мы приводим в порядок общественные территории. Вышку-бабушку мы тоже благодарим и говорим ей спасибо, она такая трудяжка была. Всем крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения. Всех с юбилеем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Андрей Лазеев отметил, что он рад приветствовать всех на этом историческом месте, где 16 мая 1932 года был получен первый промышленный приток нефти.

Это событие стало знаковым и положило начало большой нефтегазовой промышленности республики, внесло огромный вклад в развитие России. Особые слова благодарности ветеранам нашей отрасли и работникам «Башнефти». Наша компания продолжает славные традиции, мы развиваем производство, выпускаем новые линейки продукции, обновляем технологии, что позволяет нам занимать лидирующие позиции в нефтегазовом комплексе республики.

 Андрей Лазеев, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»

Главный элемент комплекса - законсервированная нефтяная вышка, ласково называемая «Вышка-бабушка» - скважина № 702 - первооткрывательница башкирской нефти. 16 мая 1932 года в 11 часов 30 минут с глубины 680,15 метра был выброшен первый 36-метровый фонтан промышленной нефти. Скважина № 702 забурена 3 июня 1931 года. Глубина позднее увеличена до 800 метров, дала 7 выбросов с дебитом, первоначально 11,4 тонны нефти в сутки, дойдя до отметки 20 тонн в сутки. С января 1964 года не эксплуатировалась, 16 апреля 1981 года произведена ликвидация скважины № 702. За 10330 дней эксплуатации «Вышка-бабушка» выкачала 37 885 тонн нефти.

Реконструкция комплекса проведена ПАО АНК «Башнефть на сумму 70 млн руб. Работы завершены в сентябре 2022 года.

Мы сюда любили приходить, когда были мальчишками, про нее знает любой житель Ишимбая. Сюда приезжают свадьбы фотографироваться. Вышке-бабушке спасибо.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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