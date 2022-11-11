В Ишимбае открыли мемориальный комплекс «Вышка-бабушка»

Сегодня, 11 ноября, в Ишимбае после масштабной реконструкции прошло торжественное открытие мемориального комплекса «Вышка-бабушка».
Открытие комплекса прошло в рамках мероприятий, которые посвящены 90-летню начала добычи первой башкирской нефти. «Вышка-бабушка» — визитная карточка Ишимбая. Первый раз мемориальный комплекс был открыт 2 августа в 1967 году.
Генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Андрей Лазеев отметил, что он рад приветствовать всех на этом историческом месте, где 16 мая 1932 года был получен первый промышленный приток нефти.
Главный элемент комплекса - законсервированная нефтяная вышка, ласково называемая «Вышка-бабушка» - скважина № 702 - первооткрывательница башкирской нефти. 16 мая 1932 года в 11 часов 30 минут с глубины 680,15 метра был выброшен первый 36-метровый фонтан промышленной нефти. Скважина № 702 забурена 3 июня 1931 года. Глубина позднее увеличена до 800 метров, дала 7 выбросов с дебитом, первоначально 11,4 тонны нефти в сутки, дойдя до отметки 20 тонн в сутки. С января 1964 года не эксплуатировалась, 16 апреля 1981 года произведена ликвидация скважины № 702. За 10330 дней эксплуатации «Вышка-бабушка» выкачала 37 885 тонн нефти.
Реконструкция комплекса проведена ПАО АНК «Башнефть на сумму 70 млн руб. Работы завершены в сентябре 2022 года.