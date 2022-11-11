В Башкирии травмы ребёнка от укуса собаки оценили в 15 тысяч рублей

В январе этого года в деревне Первомайской произошло нападение собаки на ребёнка. Мелеузовский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту случившегося.

Фото №1 - В Башкирии травмы ребёнка от укуса собаки оценили в 15 тысяч рублей

Прокуратура сообщает, что ребёнок шёл домой после школы. В этот момент на него напала бродячая собака. Мальчик получил раны правой голени. Администрация Мелеузовского района стала фигурантом уголовного дела.

Суд пришел к выводу о наличии вины органа местного самоуправления — администрации Мелеузовского района в бездействии по исполнению возложенных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных собак, причинно-следственной связи между этим бездействием и нападением на несовершеннолетнего безнадзорной собаки, повлекшим телесные повреждения и причинение морального вреда. Представителем ответчика не приведено достаточных доказательств, свидетельствующих об отсутствии их вины.

пресс-служба Мелеузовского районного суда

При определении размеров компенсации морального вреда были приняты во внимание характер нравственных и физических страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, степень вины нарушителя и другие заслуживающие внимания обстоятельства. Нравственные страдания ребенка выразились в том, что в связи с полученными телесными повреждениями он испытал физическую боль, получил испуг, испытывает страх.

Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда, размер которой, с учетом требований разумности и справедливости физических и нравственных страданий несовершеннолетнего, определил в 15 тысяч рублей.

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