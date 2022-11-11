В Башкирии травмы ребёнка от укуса собаки оценили в 15 тысяч рублей

В январе этого года в деревне Первомайской произошло нападение собаки на ребёнка. Мелеузовский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту случившегося.
Прокуратура сообщает, что ребёнок шёл домой после школы. В этот момент на него напала бродячая собака. Мальчик получил раны правой голени. Администрация Мелеузовского района стала фигурантом уголовного дела.
При определении размеров компенсации морального вреда были приняты во внимание характер нравственных и физических страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, степень вины нарушителя и другие заслуживающие внимания обстоятельства. Нравственные страдания ребенка выразились в том, что в связи с полученными телесными повреждениями он испытал физическую боль, получил испуг, испытывает страх.
Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда, размер которой, с учетом требований разумности и справедливости физических и нравственных страданий несовершеннолетнего, определил в 15 тысяч рублей.