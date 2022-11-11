В Башкирии травмы ребёнка от укуса собаки оценили в 15 тысяч рублей

Суд пришел к выводу о наличии вины органа местного самоуправления — администрации Мелеузовского района в бездействии по исполнению возложенных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных собак, причинно-следственной связи между этим бездействием и нападением на несовершеннолетнего безнадзорной собаки, повлекшим телесные повреждения и причинение морального вреда. Представителем ответчика не приведено достаточных доказательств, свидетельствующих об отсутствии их вины.

пресс-служба Мелеузовского районного суда