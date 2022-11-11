В Башкирии подорожали капуста, бананы и конфеты

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на социально значимые продукты в Башкирии. Стало известно, какие товары подорожали в период с 31 октября по 7 ноября.
Значительнее всего в регионе подорожали капуста (9,9%), бананы (5,9%) и шоколадные конфеты (4,7%). Так, килограмм капусты жителю Башкирии в среднем обойдётся в 19,83 рублей, бананов – 93,28, а конфет – 396,9.
А вот дешевле стали байховый чай (3,8%), фруктово-ягодные консервы для детей (3,7%) и яблоки (2,6%). Килограмм фруктов в среднем стоит 77,08 рублей.