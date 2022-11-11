Ученые изучают вредное воздействие ароматизированных жидкостей для вейпа

Исследованием занимались американские ученые Высшей школы общественного здравоохранения и политики в области здравоохранения CUNY. Влияние различных молекул в парах электронных сигарет определяет их размер и химический состав.

Насыщенность токсичными элементами каждой затяжки варьировалась в зависимости от содержания в жидкостях пропиленгликоля, глицерина и ароматизаторов, и в меньшей степени — от количества никотина и напряжения устройства. Исследователи призывают к разработке стратегий по ограничению вейпинга среди потребителей, как взрослых, так и детей.