Ученые изучают вредное воздействие ароматизированных жидкостей для вейпа

Ученые более тщательно изучили вредное воздействие вейпов на организм человека. Концентрация вредных частиц в жидкостях определилась количеством ароматизаторов.

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Исследованием занимались американские ученые Высшей школы общественного здравоохранения и политики в области здравоохранения CUNY. Влияние различных молекул в парах электронных сигарет определяет их размер и химический состав.

Насыщенность токсичными элементами каждой затяжки варьировалась в зависимости от содержания в жидкостях пропиленгликоля, глицерина и ароматизаторов, и в меньшей степени — от количества никотина и напряжения устройства.  Исследователи призывают к разработке стратегий по ограничению вейпинга среди потребителей, как взрослых, так и детей.

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