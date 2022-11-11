Новые производства и 90-летие башкирской нефти: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Ишимбай

В Башкортостане появится новое производство за 9,5 миллиардов рублей. Речь идёт о выпуске цетаноповышающей присадки для дизельного топлива. С началом строительных работ сегодня ознакомился Радий Хабиров. Также на территории особой экономической зоны «Алга» глава республики принял участие в запуске нового швейного производства. Сегодня же в Ишимбайском районе состоялись мероприятия в честь 90-летия башкирской нефти.

Полное компьютерное управление и высокий уровень самоконтроля. Оператор лишь задаёт скорость и следит за работой оборудования. Такой автоматический станок для вязания перчаток за 2-3 минуты производит одно изделие.

Мы еще на полную мощность не вышли, в смену мы выпускаем 2500-3000 перчаток, в зависимости от скорости машины – большую скорость не даем пока еще, потому что машины новые, толком не обкатанные, нужно обкатать хорошенько. Алексей Жданов, наладчик технологического оборудования

Это новый цех промышленного объединения «Аркада» – одного из первых резидентов особой экономической зоны «Алга». Инвесторы в декабре прошлого года запустили производство по пошиву рабочей одежды, сегодня вместе с главой республики учредитель компании дал официальный старт новому направлению. Здесь планируют изготавливать более 100 миллионов перчаток в год.

Наша задача еще была какая: чтобы здесь формировались не только нефтехимия и газохимия, мы хотели, чтобы новые виды промышленной деятельности здесь развивались, что, собственно, здесь и происходит. Важно то, что несмотря ни на какие сложности наши резиденты видят, что мы активно здесь развиваем инфраструктуру, ведь это, по сути, было чистое поле, а где-то неубранное поле. Мы сюда заводим дороги, самое главное – мы заводим коммуникации, энергетику, воду, водоотведение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одним из самых масштабных инвестпроектов на территории особой экономической зоны «Алга» является возведение завода по производству цетаноповышающей присадки для дизтоплива. С началом строительных работ сегодня ознакомили Радия Хабирова. Компания «М Синтез», инвестировав в проект примерно 9,5 миллиардов рублей, в будущем планирует обеспечивать своей продукцией до 40 процентов отечественного рынка. Для нефтеперерабатывающей отрасли это решение вопроса с импортозамещением, для республики – дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

У нас вообще территория «Алги» – это более 400 гектаров, у нас есть еще свободные участки менее 100 гектаров, то есть мы ждем новых резидентов, но в целом те резиденты, которые с первого дня с нами идут, они вполне эффективно уже начинают реализовывать свои проекты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время сегодняшней рабочей поездки глава республики принял участие и в мероприятиях, посвящённых 90-летию башкирской нефти. В Ишимбае после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Вышка-бабушка».

16 мая 1932 года в 11 часов 40 минут с глубины 680 метров был выброшен первый фонтан промышленной нефти. В течение первых четырёх часов из-под земли вышло порядка 50 тонн чёрного золота. А это та самая скважина номер 702, которую сегодня ласково называют «вышка-бабушка». Именно с этого места начинается история башкирской нефтедобычи.

На реконструкцию, которая проводилась при финансовой поддержке «Башнефти», было направлено 70 миллионов рублей. Радий Хабиров поблагодарил представителей компании за заботу и внимание к территориям, где когда-то добывалось чёрное золото. И этим преображение Ишимбая не ограничивается. На 90 процентов завершён капремонт улицы Губкина, продолжаются работы по благоустройству площади Первооткрывателей башкирской нефти. О серьезных преобразованиях, которые происходят в городе, говорят и жители города.

В целом «Башнефть» ведёт ответственный бизнес, отметил глава региона во время торжественного собрания, посвящённого 90-летию башкирской нефти. Радий Хабиров поблагодарил руководство компании за эффективный менеджмент в непростых условиях, за добрый настрой на укрепление дружбы и сотрудничества, активную социально ориентированную политику в интересах жителей Башкортостана.

Сегодня «Башнефть» – одна из ведущих в стране компаний нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли. «Башнефть» является надежным партнером и крупнейшим налогоплательщиком республики. А еще только за последние пять лет башкирские нефтяники направили более 18 миллиардов рублей на строительство дорог, школ, детских садов, больниц, учреждений культуры, поддержку массового и профессионального спорта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан