В Уфе открылась художественно-декоративная выставка «Мир твоими руками»

Экспозиция приурочена к Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. Рельефные картины и ботанические этюды выполнены из природных материалов – специально, чтобы незрячие люди кончиками пальцев смогли увидеть красоту республики.

Пальцы чувствуют мощные потоки воды. Рельефная картина позволяет на ощупь познакомиться с одним из чудес природы Башкортостана. Каждый выступ камня и ветка дерева имеют свою форму на полотне и дают возможность одним прикосновением выстроить незрячим полную картину изображенного пейзажа.

Мне раньше представлялась гора как треугольник, а оказывается, она похожа немного на зубчатые башенки. Можно понять форму, как это на ощупь, и почувствовать, как это видит зрячий человек, по-настоящему понять красоту природы. Юлия Хаматьянова

Каждую работу сопровождает табличка с описанием картины. Здесь помимо простого текста есть и информация, напечатанная шрифтом Брайля – им же переданы и предания народов Республики Башкортостан.

Художественно-декоративная выставка барельефа и ботаники «Мир твоими руками» открылась сегодня в специализированной библиотеке для слепых в Уфе. Экспозицию составляют порядка 40 работ художников Эльзы Ахтямовой, Гульнары Нафиковой и Лилии Галиуллиной. Это и рельефные картины, и натуральные ботанические этюды. Кстати, в последних используются природные материалы. Ветки, шишки, колосья, цветы. Все это можно трогать руками без боязни повредить.

Это вживление настоящих растений в массу, которая уже затвердевает. И она уже не подвергается деформации. Примерно двое суток необходимо, чтобы сохранить натуральную красоту. Это делалось с удовольствием, быстро, на одном дыхании. Гульнара Нафикова, мастер-ремесленник

А это тактильные мини-сады – уголки природы в уменьшенном масштабе. Деревья размером с ладонь, прикоснувшись к которым можно, по сути, совершить путешествие.

13 ноября – это Международный день слепых, и мы ежегодно придумываем уникальные форматы мероприятий. Эта выставка нужна не только нашим пользователям, но и в первую очередь нам, чтобы мы знали, как построить этот мир гармонично, чтобы было добро и спокойствие. Айгуль Аминева, директор Башкирской государственной специализированной библиотеки для слепых им. М.Х. Тухватшина