В Уфе открылась художественно-декоративная выставка «Мир твоими руками»

Экспозиция приурочена к Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. Рельефные картины и ботанические этюды выполнены из природных материалов – специально, чтобы незрячие люди кончиками пальцев смогли увидеть красоту республики.
Пальцы чувствуют мощные потоки воды. Рельефная картина позволяет на ощупь познакомиться с одним из чудес природы Башкортостана. Каждый выступ камня и ветка дерева имеют свою форму на полотне и дают возможность одним прикосновением выстроить незрячим полную картину изображенного пейзажа.
Каждую работу сопровождает табличка с описанием картины. Здесь помимо простого текста есть и информация, напечатанная шрифтом Брайля – им же переданы и предания народов Республики Башкортостан.
Художественно-декоративная выставка барельефа и ботаники «Мир твоими руками» открылась сегодня в специализированной библиотеке для слепых в Уфе. Экспозицию составляют порядка 40 работ художников Эльзы Ахтямовой, Гульнары Нафиковой и Лилии Галиуллиной. Это и рельефные картины, и натуральные ботанические этюды. Кстати, в последних используются природные материалы. Ветки, шишки, колосья, цветы. Все это можно трогать руками без боязни повредить.
А это тактильные мини-сады – уголки природы в уменьшенном масштабе. Деревья размером с ладонь, прикоснувшись к которым можно, по сути, совершить путешествие.
Выставка будет работать в библиотеке на протяжении месяца. И любой желающий сможет прийти, чтобы познакомиться с уникальными произведениями мастеров республики.