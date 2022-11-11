«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» на домашнем льду

Сегодня омский «Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым». Таким образом, соперник взял реванш за крупное поражение от юлаевцев в прошлой встрече. Счёт открыли гости во втором периоде.
Михаил Науменков неудачно сыграл рукой, и шайба оказалась в воротах Ежова. Сергей Шмелёв сравнял счёт. Но юлаевцы пропустили в контратаке в конце периода.
В заключительном игровом отрезке уфимцы совершили камбэк. В игру «Салават» вернули Кадейкин и Коледов. Но Корбэн Найт перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержал «Авангард» – 4:3.