В Уфе мужчина угнал автобус прямо с охраняемой парковки

В Уфе 11 ноября в МВД поступило сообщение об угоне автобуса Lotos. Выяснилось, что транспортное средство выехало с охраняемой парковки под управлением неизвестного мужчины.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, что вся информация, полученная от диспетчера парковки, была передана всем службам полиции. Сотрудникам ГИБДД удалось задержать автобус на ул. Интернациональной.

Оказалось, что угнал автобус 53-летний житель Уфимского района. Он проник на парковку на ул. Фронтовых бригад незаметно, обнаружил ключи в замке зажигания и уехал. Материалы проверки по данному факту направлены в органы дознания.