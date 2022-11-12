В Уфе планируют построить два новых центра спорта и универсальный спорткомплекс

В Уфе появятся три новых спортивных объекта. Проекты были представлены в августе во время инвестчаса. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев 11 ноября провел заседание, на котором обсудили дальнейшую работу.
Проекты по созданию центров спорта «ФИЗРА-Р», «ФИЗРА-Д» и универсального спорткомплекса «МЁД» были ранее поддержаны. Инициаторам выделят субсидии из федерального бюджета в рамках проекта Минспорта РФ «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Принято решение, что первые два спортцентра появятся на Дуванском бульваре и на ул. Максима Рыльского. Универсальный спорткомплекс «МЁД» возведут в Демском районе города.
Ввод в эксплуатацию универсального спорткомплекса запланировали на 2024 год. Центры «ФИЗРА» откроются в 2023 году.
Фото: пресс-служба администрации Уфы