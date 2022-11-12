В Башкирии после съезда авто с дороги в кювет госпитализировали водителя

Вечером 11 ноября в Башкирии на территории Караидельского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Водителя госпитализировали.

В ГИБДД по Башкирии сообщают, что ДТП было зафиксировано на ул. Ленина в селе Караидель. Водитель автомобиля «Датсун ОН-ДО», 60-летний мужчина, двигался в направлении ул. Коммунистической.

Водитель не справился с управлением, автомобиль выехал в кювет на ходу. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Госавтоинспекция ведет разбирательство.