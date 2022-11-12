В Кировском районе Уфы сносят незаконные торговые объекты

В Кировском районе Уфы проводят работу по демонтажу несанкционированных торговых объектов, то есть тех, которые не имеют законных оснований для размещения, сообщили в городской мэрии.
Накануне, 11 ноября, была проведена работа на ул. Свердлова. Здесь выявили два незаконно размещенных объекта. Демонтаж производился собственниками с привлечением специальных организаций. До этого собственники объектов получили предписание, в котором говорилось о самовольном сносе торговых точек в течение 10 дней.
Фото: пресс-служба администрации Кировского района Уфы