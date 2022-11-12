В Кировском районе Уфы сносят незаконные торговые объекты

В рамках исполнения постановления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №1757 от 13.10.2022 «Об утверждении Порядка по выявлению самовольно установленных нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан и принятию мер направленных на их демонтаж и (или) перемещение, хранение, возврат собственнику либо иному правообладателю» Администрацией Кировского района Уфы проводятся мероприятия по выявлению и демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

Пресс-служба администрации Кировского района Уфы