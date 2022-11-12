Радий Хабиров встретился с бойцами добровольческого батальона им. Салавата Юлаева

Глава республики поинтересовался у военнослужащих, как проходит боевое слаживание, и ознакомился с условиями размещения. Встреча прошла на базе уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Бронежилет, шлем и несколько вариантов экипировки в зависимости от времени года. Радию Хабирову показывают, в каком обмундировании бойцы добровольческого батальона имени Салавата Юлаева отправятся в зону специальной военной операции. Здесь же на экспозиции показали, чем будут вооружены бойцы. Помимо оружия, это еще медицинские укладки для оказания неотложной помощи.

Сопровождал Радия Хабирова заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор Алияр Абдуллаев. Показали главе республики и быт солдат. В течение месяца на базе уфимского отряда специального назначения Росгвардии военнослужащие батальона имени Салавата Юлаева проходят боевое слаживание.

Нам уже показали, какое вооружение будет находиться, чем будут вооружены подразделения, показали виды формы одежды, которая будет предоставлена, в которую будут одеты военнослужащие подразделения, всё устраивает, форма очень хорошая.

Позывной «Тимоха», командир первого добровольческого батальона Росгвардии им. Салавата Юлаева
Фото №1 - Радий Хабиров встретился с бойцами добровольческого батальона им. Салавата Юлаева

Примерно за полтора месяца, пока шло формирование добровольческого батальона, его ряды захотели пополнить более 5 тысяч человек. Отбор был самый серьезный, говорит один из основных инициаторов создания нового военного формирования имени Салавата Юлаева. Большое внимание уделялось состоянию здоровья добровольцев.

Может, так и должно быть, потому что мы всё-таки едем очень серьезную задачу выполнять, состояние здоровья должно быть нормальное. В целом дух боевой у всех, каждый с военно-врачебной комиссии выходит, как будто госэкзамен сдал, с таким настроением, боевым духом.

Позывной «Тур», инициатор создания добровольческого батальона Росгвардии им. Салавата Юлаева

Радий Хабиров осмотрел места размещения и отдыха военнослужащих. Командир батальона рассказал, что в расположении части для них созданы все условия, они обеспечены всем необходимым.

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Я хотел поблагодарить вас от имени всей республики за очень мужественный поступок с вашей стороны. Вы знаете, что два наших батальона сейчас уже выполняют боевые задачи. Сейчас мы работаем над тем, чтобы из них сформировать отдельный полк. Все командиры о наших батальонах отзываются очень хорошо. К сожалению, есть погибшие, но ребята совсем не унывают и у них высокий боевой дух. Мы не прекращаем поддержку двух батальонов, шаймуратовцы и доставаловцы для нас – родные части. Так же мы будем вместе с вами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Бойцы батальона поблагодарили главу региона за поддержку их желания послужить Родине. Радий Хабиров, в свою очередь, заверил, что республика продолжит оказывать поддержку сформированным батальонам. Не останутся без внимания родные и близкие военнослужащих, «они будут под нашей опекой», подчеркнул глава Башкортостана.

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