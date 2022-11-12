Радий Хабиров встретился с бойцами добровольческого батальона им. Салавата Юлаева

Глава республики поинтересовался у военнослужащих, как проходит боевое слаживание, и ознакомился с условиями размещения. Встреча прошла на базе уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Бронежилет, шлем и несколько вариантов экипировки в зависимости от времени года. Радию Хабирову показывают, в каком обмундировании бойцы добровольческого батальона имени Салавата Юлаева отправятся в зону специальной военной операции. Здесь же на экспозиции показали, чем будут вооружены бойцы. Помимо оружия, это еще медицинские укладки для оказания неотложной помощи.
Сопровождал Радия Хабирова заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор Алияр Абдуллаев. Показали главе республики и быт солдат. В течение месяца на базе уфимского отряда специального назначения Росгвардии военнослужащие батальона имени Салавата Юлаева проходят боевое слаживание.
Примерно за полтора месяца, пока шло формирование добровольческого батальона, его ряды захотели пополнить более 5 тысяч человек. Отбор был самый серьезный, говорит один из основных инициаторов создания нового военного формирования имени Салавата Юлаева. Большое внимание уделялось состоянию здоровья добровольцев.
Радий Хабиров осмотрел места размещения и отдыха военнослужащих. Командир батальона рассказал, что в расположении части для них созданы все условия, они обеспечены всем необходимым.
Бойцы батальона поблагодарили главу региона за поддержку их желания послужить Родине. Радий Хабиров, в свою очередь, заверил, что республика продолжит оказывать поддержку сформированным батальонам. Не останутся без внимания родные и близкие военнослужащих, «они будут под нашей опекой», подчеркнул глава Башкортостана.