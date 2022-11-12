Радий Хабиров встретился с бойцами добровольческого батальона им. Салавата Юлаева

Я хотел поблагодарить вас от имени всей республики за очень мужественный поступок с вашей стороны. Вы знаете, что два наших батальона сейчас уже выполняют боевые задачи. Сейчас мы работаем над тем, чтобы из них сформировать отдельный полк. Все командиры о наших батальонах отзываются очень хорошо. К сожалению, есть погибшие, но ребята совсем не унывают и у них высокий боевой дух. Мы не прекращаем поддержку двух батальонов, шаймуратовцы и доставаловцы для нас – родные части. Так же мы будем вместе с вами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан