В Уфе работает фотовыставка, посвященная именитым ученым и одаренным детям

«От мечты к открытиям». В Уфе представлена фотовыставка, главными героями которой стали именитые ученые и одаренные дети. В создании проекта приняли участие недавно созданный Уфимский университет науки и технологий и частный образовательный центр Millennium.
Сама экспозиция находится в торговом центре «Мега». Основная цель проекта – привлечение внимания к науке как сфере, с которой дети смогут связать свое профессиональное будущее, а также показать преемственность поколений, связь между будущим и настоящим. На каждом снимке – преподаватели вуза, которые запечатлены с детьми в процессе научной работы.
Всего на выставке представлены изображения по четырнадцати различным направлениям. Для детей была подготовлена интерактивная программа с различными опытами и исследованиями. Многие преподавали и, сами вспоминая свое детство, поделились, что детские впечатления порой остаются на долгие годы. А кому-то они помогли с выбором профессии.