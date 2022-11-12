В Уфе работает фотовыставка, посвященная именитым ученым и одаренным детям

«От мечты к открытиям». В Уфе представлена фотовыставка, главными героями которой стали именитые ученые и одаренные дети. В создании проекта приняли участие недавно созданный Уфимский университет науки и технологий и частный образовательный центр Millennium.

Сама экспозиция находится в торговом центре «Мега». Основная цель проекта – привлечение внимания к науке как сфере, с которой дети смогут связать свое профессиональное будущее, а также показать преемственность поколений, связь между будущим и настоящим. На каждом снимке – преподаватели вуза, которые запечатлены с детьми в процессе научной работы.