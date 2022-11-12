В Уфе открылся первый для Башкирии всероссийский детский турнир по самбо

Радий Хабиров принял участие в открытии первого для республики всероссийского детского турнира по самбо. Соревнования прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Турнир «Звезда» посвящён памяти Героев России Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова и Игоря Насибуллина, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.
Яркое выступление отряда специального назначения «Гром». Красочное показательное выступление на церемонии открытия турнира по-настоящему впечатлило юных спортсменов и должно окрылить их на новые подвиги. В столице республики впервые собрались сильнейшие самбисты страны.
Ну а накануне стало известно, что турнир в Уфе стал крупнейшим соревнованием по самбо, проводимым среди детей. На восьми коврах в центре спортивной подготовки сильнейших выявляли около тысячи борцов.
На соревнования допускались самбисты с третьим юношеским разрядом и выше. Это позволило собрать на турнире действительно сильнейших спортсменов страны, в том числе и победителей округов, а также чемпионов России.
Ринат Рысаев из Медногорска выиграл первую схватку за счёт болевого приёма. Но юный спортсмен здраво оценивает свои силы, понимая, что дальше ему будет только сложнее, ведь для стабильных побед нужно много тренироваться.
А вот Артём Кайнов из Свердловской области проигрывал представителю Башкортостана на протяжении почти всей схватки. Но на последних секундах перевернул ход поединка. Сам Кайнов больше выступает в дзюдо, но важные соревнования по самбо тоже не пропускает.
В воскресенье турнир «Звезда» завершится мастер-классами опытных спортсменов. Среди них – мастер спорта международного класса Ролан Зиннатов, а также Тимур Галлямов и Айнур Муллагалиев.