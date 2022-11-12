В Уфе открылся первый для Башкирии всероссийский детский турнир по самбо

Радий Хабиров принял участие в открытии первого для республики всероссийского детского турнира по самбо. Соревнования прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Турнир «Звезда» посвящён памяти Героев России Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова и Игоря Насибуллина, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.

Яркое выступление отряда специального назначения «Гром». Красочное показательное выступление на церемонии открытия турнира по-настоящему впечатлило юных спортсменов и должно окрылить их на новые подвиги. В столице республики впервые собрались сильнейшие самбисты страны.

Мы очень рады приветствовать в Уфе команды 18 субъектов РФ, особенно рады приветствовать белорусов. Хочу пожелать участникам соревнований честной спортивной борьбы, тренерам – получить удовольствие от мастерства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ну а накануне стало известно, что турнир в Уфе стал крупнейшим соревнованием по самбо, проводимым среди детей. На восьми коврах в центре спортивной подготовки сильнейших выявляли около тысячи борцов.

Сегодня у нас глава РБ, при поддержке которого прошёл турнир, дал указание министру спорта сделать этот турнир ежегодным, ему очень понравилось наше открытие. Турнир связан с военно-патриотическим воспитанием. Эдуард Абдядилов, директор Федерации детского дзюдо и самбо Республики Башкортостан

На соревнования допускались самбисты с третьим юношеским разрядом и выше. Это позволило собрать на турнире действительно сильнейших спортсменов страны, в том числе и победителей округов, а также чемпионов России.

Я в начале едва не поскользнулась, пока выходила. Думала, что она меня возьмет в захват, скользкий ковер был. Потом я уже не скользила. Анастасия Романович, участник соревнований /Владимирская область/

Ринат Рысаев из Медногорска выиграл первую схватку за счёт болевого приёма. Но юный спортсмен здраво оценивает свои силы, понимая, что дальше ему будет только сложнее, ведь для стабильных побед нужно много тренироваться.

Шансы побороться есть за третье место, никак не финал. Люди здесь довольно серьезные, сильные, из других краёв приехали, и соперники довольно сильные. Ринат Рысаев, участник соревнований /Оренбургская область/

А вот Артём Кайнов из Свердловской области проигрывал представителю Башкортостана на протяжении почти всей схватки. Но на последних секундах перевернул ход поединка. Сам Кайнов больше выступает в дзюдо, но важные соревнования по самбо тоже не пропускает.

Если бы я сдался после того, как проигрывал несколько баллов, то я бы не сделал проход и удержание и не победил бы в схватке. Артём Кайнов, участник соревнований /Свердловская область/