Житель Башкирии жестоко избил знакомого

В Давлекановском районе произошла драка, в которой погиб 56-летний мужчина. Подозреваемым в убийстве оказался 28-летний парень.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, трое мужчин проводили вечер за распитием спиртных напитков в доме 56-летнего мужчины в деревне Имай-Кармалы. Между хозяином дома и молодым гостем вспыхнула ссора. Парень избил мужчину и поспешил скрыться. На следующий день сельчанина в тяжелом состоянии нашёл его родственник. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.