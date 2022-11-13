В Уфе открылся один из корпусов комплекса «Меркурий»

Накануне, 12 ноября, открылся один из корпусов торгового комплекса «Меркурий», который в сентябре пережил крупный пожар.

Представители центра рассказали в социальных сетях, что корпус №3 готов принять покупателей. Вход в магазины – со стороны улицы Рыбакова.

Напомним, 9 сентября поздно вечером в торговом центре вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила около 5400 кв.м. Тушением пожара занимались 190 человек и 54 единицы специальной техники, в том числе пожарно-спасательный вертолёт.