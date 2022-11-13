В Башкирии зафиксировано 232 случая внебольничной пневмонии

Наиболее тяжело инфекция протекает у детей до 2-х лет, пожилых людей и у людей с сопутствующими заболеваниями: хроническими бронхообструктивными, онкогематологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией. Именно в этих группах пневмококковые инфекции являются одной из ведущих причин смертности.