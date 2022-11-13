В Уфе следователи займутся «домом смерти», в котором погибли несколько человек

Члены ЖСК «Дуслык-строй» обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой заняться «домом смерти» в Уфе.
В недостроенном здании зафиксировано несколько трагический смертей и несчастных случаев. Так, в середине октября этого года в доме погибла 14-летняя девочка. По предварительным данным, погибшая упала с крыши.
Суд обязал застройщика законсервировать объект, однако постановление до сих пор не выполнено.
Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя Следкома по Башкирии Ильясу Масаллимову проверить указанные в обращении факты и представить доклад. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото: ИА Башинформ.