В Уфе следователи займутся «домом смерти», в котором погибли несколько человек

Члены ЖСК «Дуслык-строй» обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой заняться «домом смерти» в Уфе.

Фото №1 - В Уфе следователи займутся «домом смерти», в котором погибли несколько человек

В недостроенном здании зафиксировано несколько трагический смертей и несчастных случаев. Так, в середине октября этого года в доме погибла 14-летняя девочка. По предварительным данным, погибшая упала с крыши.

Суд обязал застройщика законсервировать объект, однако постановление до сих пор не выполнено.

Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя Следкома по Башкирии Ильясу Масаллимову проверить указанные в обращении факты и представить доклад. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: ИА Башинформ. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ