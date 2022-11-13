В Уфе нашли убийцу по камерам наблюдения и биологическим следам

В Уфе 22-летний местный житель подозревается в жестоком убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, 23 июля парень в состоянии опьянения вступил в конфликт с 26-летним уфимцем, с которым ранее знаком не был. Парни подрались. Обвиняемый нанес многочисленные травмы оппоненту и скрылся. Пострадавший скончался на месте случившегося.
По камерам наблюдения и биологическим следам личность подозреваемого в убийстве удалось установить. Свою вину задержанный признал. Дело направлено в суд.
Фото: СК РФ по РБ.