В Уфе нашли убийцу по камерам наблюдения и биологическим следам

В Уфе 22-летний местный житель подозревается в жестоком убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото №1 - В Уфе нашли убийцу по камерам наблюдения и биологическим следам

По версии следствия, 23 июля парень в состоянии опьянения вступил в конфликт с 26-летним уфимцем, с которым ранее знаком не был. Парни подрались. Обвиняемый нанес многочисленные травмы оппоненту и скрылся. Пострадавший скончался на месте случившегося.

По камерам наблюдения и биологическим следам личность подозреваемого в убийстве удалось установить. Свою вину задержанный признал. Дело направлено в суд.

Фото: СК РФ по РБ. 

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