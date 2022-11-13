В Башкирии появится завод по изготовлению цетаноповышающей присадки для дизтоплива

Новое производство за 9,5 млрд рублей. В республике появится завод по изготовлению цетаноповышающей присадки для дизтоплива. С началом строительных работ на этой неделе ознакомился глава региона Радий Хабиров.
Инвестпроект реализуется на территории особой экономической зоны «Алга». Компания «М Синтез», построив новое производство, в будущем планирует обеспечивать своей продукцией до 40 процентов отечественного рынка. Для нефтеперерабатывающей отрасли страны это решение вопроса с импортозамещением, для республики – дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет.
Также в этот день на территории особой экономической зоны «Алга» Радий Хабиров принял участие в официальном запуске нового швейного производства. Один из первых резидентов ОЭЗ – промышленное объединение «Аркада» – ввел в эксплуатацию перчаточный цех. В планах изготавливать более ста миллионов изделий в год.