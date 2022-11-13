В Башкирии появится завод по изготовлению цетаноповышающей присадки для дизтоплива

Новое производство за 9,5 млрд рублей. В республике появится завод по изготовлению цетаноповышающей присадки для дизтоплива. С началом строительных работ на этой неделе ознакомился глава региона Радий Хабиров.

Инвестпроект реализуется на территории особой экономической зоны «Алга». Компания «М Синтез», построив новое производство, в будущем планирует обеспечивать своей продукцией до 40 процентов отечественного рынка. Для нефтеперерабатывающей отрасли страны это решение вопроса с импортозамещением, для республики – дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

Сейчас мы приступили к строительно-монтажным работам на площадке – это фундаменты, забивка свай, выемка грунта. И предполагаем в 2024 году запустить данное предприятие.

Алексей Балянов, исполнительный директор компании

Также в этот день на территории особой экономической зоны «Алга» Радий Хабиров принял участие в официальном запуске нового швейного производства. Один из первых резидентов ОЭЗ – промышленное объединение «Аркада» – ввел в эксплуатацию перчаточный цех. В планах изготавливать более ста миллионов изделий в год.

У нас вообще территория «Алги» – это более 400 гектаров, у нас есть еще свободные участки менее 100 гектаров, то есть мы ждем новых резидентов, но в целом те резиденты, которые с первого дня с нами идут, они вполне эффективно уже начинают реализовывать свои проекты. Важно то, что несмотря ни на какие сложности, наши резиденты, видят, что мы активно здесь развиваем инфраструктуру, ведь это, по сути, было чистое поле, а где-то неубранное поле. Мы сюда заводим дороги, самое главное – мы заводим коммуникации, энергетику, воду, водоотведение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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