В Башкирии появится завод по изготовлению цетаноповышающей присадки для дизтоплива

У нас вообще территория «Алги» – это более 400 гектаров, у нас есть еще свободные участки менее 100 гектаров, то есть мы ждем новых резидентов, но в целом те резиденты, которые с первого дня с нами идут, они вполне эффективно уже начинают реализовывать свои проекты. Важно то, что несмотря ни на какие сложности, наши резиденты, видят, что мы активно здесь развиваем инфраструктуру, ведь это, по сути, было чистое поле, а где-то неубранное поле. Мы сюда заводим дороги, самое главное – мы заводим коммуникации, энергетику, воду, водоотведение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан