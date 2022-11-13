Героизм на фронте и гумпомощь с тыла: как жители Башкирии помогают в проведении СВО

Тем временем предприятия республики стремятся обеспечить военнослужащих всем необходимым. В Уфе теперь шьют разгрузки на бронежилеты. Это изделие со специальными карманами и креплениями. На фабрике организована вся цепочка производства от кроя до упаковки. Сейчас завершают первую тысячу экземпляров. Заказ от Минобороны до конца года втрое больше. Затем изделия ждет проверка и отправка в зону СВО.