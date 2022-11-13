Героизм на фронте и гумпомощь с тыла: как жители Башкирии помогают в проведении СВО

Минобороны России рассказало о героическом поступке уроженца республики. Танковый взвод под командованием Расула Кашапова сумел отбить атаку и сорвал планы по наступлению противника, тем самым удержав оборону населенного пункта. Тем временем жители и предприятия республики продолжают оказывать помощь военнослужащим в зоне СВО. Еще одна партия внедорожников УАЗ, медикаменты отправились на передовую. Также в республику возвращаются отцы, имеющие трех и более детей до 16 лет. Поручение об этом в октябре дал глава Башкортостана Радий Хабиров.

На этой неделе в зону спецоперации отправился первый вице-премьер правительства республики Азат Бадранов. Вместе с ним выехали еще четыре добровольца. Проводы прошли на Советской площади. Перед этим Азат Бадранов прошел военную подготовку, после чего Минобороны присвоило ему звание лейтенанта.

Определенная военная бюрократия вынудила недели на две задержаться. Ожидание было томительным, потому что каждый день читаем сводки, негласно держим связь с ребятами, и когда там что-то происходит, постоянно думаешь: «Я сейчас там должен быть, нужно быстрее ехать». Погода благоволит, думаю, все будет хорошо.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

А вот мобилизованные отцы, у которых трое и более детей до 16 лет, едут домой. Вернуть многодетных пап в октябре поручил глава Башкортостана Радий Хабиров. После этого мужчин начали возвращать с мест боевого слаживания. Все они говорят, что настрой у мобилизованных боевой.

Решил познакомиться со многими нашими ребятами, очень рад, хороший коллектив, боевой. Я верю, что победа будет за нашими ребятами.

Феодосий Бикмурзин, житель г. Бирска, многодетный отец

Боевой настрой подтвердил житель Аскинского района. О подвиге Расуля Кашапова рассказали на неделе в Минобороны страны. На передовом рубеже обороны танковый взвод под его командованием успешно отбил атаку противника. Прицельным огнем танкисты сковали действия солдат ВСУ и заставили их отступить на исходные позиции. Таким образом, наступление врага на населенный пункт было сорвано. Известно, что Расул Кашапов по образованию военный, принимает участие в спецоперации с февраля. Дома его ждет семья.

Тем временем предприятия республики стремятся обеспечить военнослужащих всем необходимым. В Уфе теперь шьют разгрузки на бронежилеты. Это изделие со специальными карманами и креплениями. На фабрике организована вся цепочка производства от кроя до упаковки. Сейчас завершают первую тысячу экземпляров. Заказ от Минобороны до конца года втрое больше. Затем изделия ждет проверка и отправка в зону СВО.

Помогают солдатам и общественники. Два УАЗика, груженных медикаментами, тепловизорами и другими предметами, из Уфы отправились в зону проведения спецоперации. Они предназначены для бойцов батальона имени Шаймуратова. Один из внедорожников приобрели активисты инициативной группы «Помощь нашим ребятам». На передовую груз доставит военнослужащий батальона с позывным «Сарва». Он получил осколочное ранение и прошел лечение в Уфе. Теперь возвращается на передовую вместе с сослуживцами.

Возвращаюсь обратно на СВО, везем гуманитарку, посылки от родных, чтобы лично каждому из бойцов доставить весточку из дома. Огромное спасибо ребятам, которые помогли.

Позывной «Сарва», боец отряда им. Героя России Минигали Шаймуратова
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Идея пришла после начала частичной мобилизации. Ввиду того, что нам еще не пришли повестки, мы подумали, что находясь здесь, мы должны сделать максимально для ребят, которые находятся там.

Станислав Первов, организатор инициативной группы «Помощь нашим ребятам»

Свой гуманитарный груз детям Донбасса сформировал и Союз женщин Башкортостана. Это теплые вещи, школьные принадлежности и многое другое – в первую очередь для детей, чьи отцы погибли, защищая свою землю. По просьбе одного из местных приютов, который попал под бомбежку и поменял место дислокации, башкирский союз женщин сформировал перечень необходимой для воспитанников одежды.

Мы по списку всё сделали на 100 тысяч – вот это сегодня отправляем конкретно для этого детского приюта, а так сегодня все наши женсоветы занимаются отправкой необходимой помощи.

Рашида Султанова, председатель Союза женщин Республики Башкортостан

Сопровождать груз со своим отрядом будет член Общественной палаты республики Тимерьян Ражапов. Он с гуманитарной миссией едет в Луганск, чтобы доставить автомобиль УАЗ для солдат, 13 тонн питьевой воды и много других жизненно необходимых вещей.

На этот раз мы отвезем воду по госпиталям, где лежат наши воины. Может быть, придется съездить на передовую к ребятам.

Тимерьян Ражапов, член Общественной палаты Республики Башкортостан

Прибудет помощь и башкирским врачам в ЛНР, которые несут там вахту. Туда отправится УАЗ, заполненный медикаментами и спецоборудованием. Деньги на приобретение автомобиля собрали ветераны студенческих строительных отрядов. На оставшиеся после покупки средства оснастили машину носилками и транспортными шинами для эвакуации раненых, укомплектовали медикаментами и перевязочными материалами.

УАЗ высокопроходимый – в зоне боевых действий дорог нормальных нет. К тому же можно до 8 раненых вывезти.

Виль Тимербулатов, доктор медицинских наук, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам здравоохранения

Успешная доставка грузов на передовую полностью зависит от участников гуманитарных миссий. В правительстве республики чествовали участников гуманитарных миссий по поддержке башкирских отрядов. Спасатели, пожарные, водители, предприниматели – чуть более 20 человек, оказавших реальную помощь и в части благоустройства быта, и для выполнения поставленных перед бойцами задач.

Посылки бойцам на передовую теперь передавать просто. На базе предприятия «Башсельхозтехника» в селе Зубово начал работу Единый логистический центр, созданный по поручению главы республики. Здесь ведется вся работа от сбора до доставки посылок получателям. Военнослужащим разрешается отправлять продукты длительного хранения, носки, белье и предметы личной гигиены. К слову, жители отдаленных от столицы районов могут оставить помощь в сборных пунктах своего муниципалитета. Получить дополнительную информацию по сбору помощи мобилизованным можно на сайте или по единому многоканальному номеру: +7 (347) 280-89-92.

Предприятия, которые хотят оказать помощь в натуральном виде, также могут привезти все в «Башсельхозтехнику». Для пожертвований в виде финансовых средств мы создали благотворительный фонд «Салават» – информация об этом есть на наших сайтах, на информационных порталах.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Депутаты Госсобрания республики намерены освободить участников спецоперации или членов их семей от уплаты транспортного налога. Парламентарии планируют внести изменения в соответствующий закон. Согласно проекту документа, данные категории граждан не будут платить в следующем году налог за текущий. Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, расходы на реализацию закона составят около 100 млн рублей.

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