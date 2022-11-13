Героизм на фронте и гумпомощь с тыла: как жители Башкирии помогают в проведении СВО

Минобороны России рассказало о героическом поступке уроженца республики. Танковый взвод под командованием Расула Кашапова сумел отбить атаку и сорвал планы по наступлению противника, тем самым удержав оборону населенного пункта. Тем временем жители и предприятия республики продолжают оказывать помощь военнослужащим в зоне СВО. Еще одна партия внедорожников УАЗ, медикаменты отправились на передовую. Также в республику возвращаются отцы, имеющие трех и более детей до 16 лет. Поручение об этом в октябре дал глава Башкортостана Радий Хабиров.
На этой неделе в зону спецоперации отправился первый вице-премьер правительства республики Азат Бадранов. Вместе с ним выехали еще четыре добровольца. Проводы прошли на Советской площади. Перед этим Азат Бадранов прошел военную подготовку, после чего Минобороны присвоило ему звание лейтенанта.
А вот мобилизованные отцы, у которых трое и более детей до 16 лет, едут домой. Вернуть многодетных пап в октябре поручил глава Башкортостана Радий Хабиров. После этого мужчин начали возвращать с мест боевого слаживания. Все они говорят, что настрой у мобилизованных боевой.
Боевой настрой подтвердил житель Аскинского района. О подвиге Расуля Кашапова рассказали на неделе в Минобороны страны. На передовом рубеже обороны танковый взвод под его командованием успешно отбил атаку противника. Прицельным огнем танкисты сковали действия солдат ВСУ и заставили их отступить на исходные позиции. Таким образом, наступление врага на населенный пункт было сорвано. Известно, что Расул Кашапов по образованию военный, принимает участие в спецоперации с февраля. Дома его ждет семья.
Тем временем предприятия республики стремятся обеспечить военнослужащих всем необходимым. В Уфе теперь шьют разгрузки на бронежилеты. Это изделие со специальными карманами и креплениями. На фабрике организована вся цепочка производства от кроя до упаковки. Сейчас завершают первую тысячу экземпляров. Заказ от Минобороны до конца года втрое больше. Затем изделия ждет проверка и отправка в зону СВО.
Помогают солдатам и общественники. Два УАЗика, груженных медикаментами, тепловизорами и другими предметами, из Уфы отправились в зону проведения спецоперации. Они предназначены для бойцов батальона имени Шаймуратова. Один из внедорожников приобрели активисты инициативной группы «Помощь нашим ребятам». На передовую груз доставит военнослужащий батальона с позывным «Сарва». Он получил осколочное ранение и прошел лечение в Уфе. Теперь возвращается на передовую вместе с сослуживцами.
Свой гуманитарный груз детям Донбасса сформировал и Союз женщин Башкортостана. Это теплые вещи, школьные принадлежности и многое другое – в первую очередь для детей, чьи отцы погибли, защищая свою землю. По просьбе одного из местных приютов, который попал под бомбежку и поменял место дислокации, башкирский союз женщин сформировал перечень необходимой для воспитанников одежды.
Сопровождать груз со своим отрядом будет член Общественной палаты республики Тимерьян Ражапов. Он с гуманитарной миссией едет в Луганск, чтобы доставить автомобиль УАЗ для солдат, 13 тонн питьевой воды и много других жизненно необходимых вещей.
Прибудет помощь и башкирским врачам в ЛНР, которые несут там вахту. Туда отправится УАЗ, заполненный медикаментами и спецоборудованием. Деньги на приобретение автомобиля собрали ветераны студенческих строительных отрядов. На оставшиеся после покупки средства оснастили машину носилками и транспортными шинами для эвакуации раненых, укомплектовали медикаментами и перевязочными материалами.
Успешная доставка грузов на передовую полностью зависит от участников гуманитарных миссий. В правительстве республики чествовали участников гуманитарных миссий по поддержке башкирских отрядов. Спасатели, пожарные, водители, предприниматели – чуть более 20 человек, оказавших реальную помощь и в части благоустройства быта, и для выполнения поставленных перед бойцами задач.
Посылки бойцам на передовую теперь передавать просто. На базе предприятия «Башсельхозтехника» в селе Зубово начал работу Единый логистический центр, созданный по поручению главы республики. Здесь ведется вся работа от сбора до доставки посылок получателям. Военнослужащим разрешается отправлять продукты длительного хранения, носки, белье и предметы личной гигиены. К слову, жители отдаленных от столицы районов могут оставить помощь в сборных пунктах своего муниципалитета. Получить дополнительную информацию по сбору помощи мобилизованным можно на сайте или по единому многоканальному номеру: +7 (347) 280-89-92.
Депутаты Госсобрания республики намерены освободить участников спецоперации или членов их семей от уплаты транспортного налога. Парламентарии планируют внести изменения в соответствующий закон. Согласно проекту документа, данные категории граждан не будут платить в следующем году налог за текущий. Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, расходы на реализацию закона составят около 100 млн рублей.