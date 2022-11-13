Лучшие практики инклюзии: итоги Всероссийского форума «Ломая барьеры» в Уфе

Строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в Уфе завершится к середине 2024 года. Об этом глава Башкортостана заявил на I Всероссийском форуме «Ломая барьеры». В программу фестиваля впервые включили деловую часть. 50 предприятий из разных регионов страны презентовали на выставке технические средств восстановления для людей с ОВЗ. Башкирские компании, выпускающие аналогичные изделия, по поручению руководителя региона отныне будут получать субсидии. За два дня проведения форума его участниками стали более полутора тысяч человек. Масштабное мероприятие реабилитационной индустрии в Уфе стало крупнейшей площадкой для презентации лучших практик в инклюзии.
К особым детям – особое отношение. Реабилитационная площадка в Стерлитамаке была создана родителями детей-инвалидов. В этом центре принимают ребят с любыми отклонениями в развитии, чтобы мамы и папы, столкнувшиеся с заболеванием своего ребенка, не чувствовали себя одинокими. Один из долгожданных объектов подобного профиля в Уфе объединит на одной территории стационар на 80 коек, водолечебницу и школу – лечиться дети смогут, не пропуская уроки.
Окончательную дату завершения реабилитационного центра – 2024 год – озвучил Радий Хабиров на пленарном заседании I Всероссийского форума «Ломая барьеры». Руководитель республики также сообщил, что в селе Месягутово на базе поликлиники появится отделение реабилитации. Есть планы по созданию такого центра в Сибае. Радий Хабиров рассказал о недавно полученной им травме. Глава региона отметил, что на себе ощутил трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.
По поручению Радия Хабирова в этом году появится программа поддержки предпринимателей, занимающихся производством технических средств реабилитации. Отныне их деятельность будет субсидироваться из бюджета республики.
Дефиле отличают модели, демонстрирующие дизайнерские наряды. Большинство из них на коляске и с ходунками. Адаптивная мода – направление не новое. Одежду отличает только удобство в использовании, по яркости она не уступает ничем – все принты авторские. Шьются наряды индивидуально после рекомендаций штатных врачей.
Приоритетным все же остается раннее выявление патологий у детей. Шансы на выздоровление выше, если лечение начать уже с пеленок. С 2023 года Республиканский медико-генетический центр перепрофилируют. Он начнет работать в масштабах ПФО – вместо нынешних пяти нозологий исследовать будут 36.
Бренд «Ломая барьеры» в республике появился в 2012 году. Ежегодно в Башкортостане проходит детский инклюзивный фестиваль. За годы проведения он перерос в деловую площадку, которая будет комплексно развивать инклюзивное общество.
В пленарном заседании онлайн приняла участие руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она рассказала о проекте «Социальный координатор», который заработает и в нашем регионе. Идея направлена на помощь людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Подписи о сотрудничестве появились и под другим документом. Проект «Открыто для всех» объединяет 70 компаний в стране, их ряды впервые пополнили 5 социально ответственных башкирских предприятий, каждое из которых взяло обязательство по поддержке инвалидов.
Тренажерный комплекс на одном столе. Деревянные изделия выполнены для восстановления функции рук. Всего же 50 предприятий из 12 регионов выставили свои образцы.
Ломать барьеры – это не только о преодолении реальных препятствий. Работать надо с ограничивающими убеждениями: у одних они в голове, у других – в сердце. Незаменимая часть в реабилитации инвалидов – вовлечение их в социальную жизнь. Уже известно, что форум в таком масштабном формате пройдет во второй раз – через год Уфа вновь станет центром реабилитационной индустрии.