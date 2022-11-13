Лучшие практики инклюзии: итоги Всероссийского форума «Ломая барьеры» в Уфе

Этот объект очень важен. Как мы понимаем, растет количество детей-инвалидов. Ждут объект и дети, и родители, и специалисты.

Зульфира Юлдашбаева, директор Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья