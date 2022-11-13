Лучшие практики инклюзии: итоги Всероссийского форума «Ломая барьеры» в Уфе

Строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в Уфе завершится к середине 2024 года. Об этом глава Башкортостана заявил на I Всероссийском форуме «Ломая барьеры». В программу фестиваля впервые включили деловую часть. 50 предприятий из разных регионов страны презентовали на выставке технические средств восстановления для людей с ОВЗ. Башкирские компании, выпускающие аналогичные изделия, по поручению руководителя региона отныне будут получать субсидии. За два дня проведения форума его участниками стали более полутора тысяч человек. Масштабное мероприятие реабилитационной индустрии в Уфе стало крупнейшей площадкой для презентации лучших практик в инклюзии.

К особым детям – особое отношение. Реабилитационная площадка в Стерлитамаке была создана родителями детей-инвалидов. В этом центре принимают ребят с любыми отклонениями в развитии, чтобы мамы и папы, столкнувшиеся с заболеванием своего ребенка, не чувствовали себя одинокими. Один из долгожданных объектов подобного профиля в Уфе объединит на одной территории стационар на 80 коек, водолечебницу и школу – лечиться дети смогут, не пропуская уроки.

Этот объект очень важен. Как мы понимаем, растет количество детей-инвалидов. Ждут объект и дети, и родители, и специалисты.

Зульфира Юлдашбаева, директор Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

Окончательную дату завершения реабилитационного центра – 2024 год – озвучил Радий Хабиров на пленарном заседании I Всероссийского форума «Ломая барьеры». Руководитель республики также сообщил, что в селе Месягутово на базе поликлиники появится отделение реабилитации. Есть планы по созданию такого центра в Сибае. Радий Хабиров рассказал о недавно полученной им травме. Глава региона отметил, что на себе ощутил трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Это, наверное, малодушие. Но я делюсь тем, что есть: когда мы понимаем маленькую капельку того, что люди, здесь сидящие, проходят и испытывают, мы склоняем голову. Я проклинал этот случай, эту травму. А потом понял: такие ситуации нам дают, чтобы мы оглянулись и посмотрели вокруг.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Лучшие практики инклюзии: итоги Всероссийского форума «Ломая барьеры» в Уфе

По поручению Радия Хабирова в этом году появится программа поддержки предпринимателей, занимающихся производством технических средств реабилитации. Отныне их деятельность будет субсидироваться из бюджета республики.

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Приходят ко мне и говорят: «Мне нужно станок купить для изгиба металла». Мы будем до 50 процентов субсидировать. Башкирские коллеги, которые этим занимаются, я вам это официально говорю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дефиле отличают модели, демонстрирующие дизайнерские наряды. Большинство из них на коляске и с ходунками. Адаптивная мода – направление не новое. Одежду отличает только удобство в использовании, по яркости она не уступает ничем – все принты авторские. Шьются наряды индивидуально после рекомендаций штатных врачей.

За пять минут ребенок или пожилой может обслужить себя сам. Сзади прикреплены специальные веревочки. В комплекте адаптивная куртка с молниями. Все, что человек использует в повседневной жизни.

Алиса Шувалова, руководитель направления по продвижению производства адаптивной одежды

Приоритетным все же остается раннее выявление патологий у детей. Шансы на выздоровление выше, если лечение начать уже с пеленок. С 2023 года Республиканский медико-генетический центр перепрофилируют. Он начнет работать в масштабах ПФО – вместо нынешних пяти нозологий исследовать будут 36.

С учетом современных достижений мы можем ребенка полностью обеспечить правильным питанием, его лечение, чтобы исключить его инвалидность. Он будет адаптирован, как и здоровые дети. Мы планируем 140 тысяч детей обследовать.

Фаниль Билалов, главный врач Республиканского медико-генетического центра

Бренд «Ломая барьеры» в республике появился в 2012 году. Ежегодно в Башкортостане проходит детский инклюзивный фестиваль. За годы проведения он перерос в деловую площадку, которая будет комплексно развивать инклюзивное общество.

Собрать в нашей Уфе со всей страны производителей технических средств реабилитации, людей, которые имеют отношение в разном формате: медицина, туризм, социалка. И эту задумку мы воплотили в жизнь.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В пленарном заседании онлайн приняла участие руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она рассказала о проекте «Социальный координатор», который заработает и в нашем регионе. Идея направлена на помощь людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Подписи о сотрудничестве появились и под другим документом. Проект «Открыто для всех» объединяет 70 компаний в стране, их ряды впервые пополнили 5 социально ответственных башкирских предприятий, каждое из которых взяло обязательство по поддержке инвалидов.

Тренажерный комплекс на одном столе. Деревянные изделия выполнены для восстановления функции рук. Всего же 50 предприятий из 12 регионов выставили свои образцы.

Ломать барьеры – это не только о преодолении реальных препятствий. Работать надо с ограничивающими убеждениями: у одних они в голове, у других – в сердце. Незаменимая часть в реабилитации инвалидов – вовлечение их в социальную жизнь. Уже известно, что форум в таком масштабном формате пройдет во второй раз – через год Уфа вновь станет центром реабилитационной индустрии.

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