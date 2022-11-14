Проекты, стартовавшие в ТОСЭР в 2022 году, принесут экономике Башкирии 14 млрд рублей

14 миллиардов рублей получит экономика республики благодаря реализации инвестпроектов, запущенных в этом году на территориях опережающего социально-экономического развития. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства Башкортостана сообщил первый вице-премьер-министр экономического развития и инвестиционной политики региона.

Рустам Муратов рассказал, что в 2022 году реализацию своих проектов начали еще 28 резидентов ТОСЭР. Они планируют создать на территории республики более двух с половиной тысяч рабочих мест.

В целом, в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР планируется привлечь порядка 52 млрд рублей инвестиций и создать свыше 10 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день резидентами уже проинвестировано порядка 7 млрд рублей и создано свыше 4,8 тыс. рабочих мест.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики

Обсудили на оперативном совещании и подготовку к Новому году. В общей сложности в Башкортостане планируется оборудовать 1300 ледовых городков. Всего установят 2156 праздничных елей. На оперативном совещании назвали и дату проведения республиканской новогодней елки. Мероприятие состоится 22 декабря.

Здесь стоит также уделить внимание детям наших мобилизованных бойцов, добровольческих батальонов, чтобы они чувствовали, что государство не забыло их семьи.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Еженедельное оперативное совещание проводил не глава Башкортостана, как все привыкли, а премьер-министр правительства республики. Он сообщил, что Радий Хабиров ушел на больничный. Руководитель региона простудился во время рабочих поездок, но переносил болезнь на ногах, продолжая работу. В итоге Радию Хабирову диагностировали воспаление легких. Коллеги его уговорили несколько дней побыть на больничном, рассказал Андрей Назаров.

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