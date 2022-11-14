Проекты, стартовавшие в ТОСЭР в 2022 году, принесут экономике Башкирии 14 млрд рублей

14 миллиардов рублей получит экономика республики благодаря реализации инвестпроектов, запущенных в этом году на территориях опережающего социально-экономического развития. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства Башкортостана сообщил первый вице-премьер-министр экономического развития и инвестиционной политики региона.
Рустам Муратов рассказал, что в 2022 году реализацию своих проектов начали еще 28 резидентов ТОСЭР. Они планируют создать на территории республики более двух с половиной тысяч рабочих мест.
Обсудили на оперативном совещании и подготовку к Новому году. В общей сложности в Башкортостане планируется оборудовать 1300 ледовых городков. Всего установят 2156 праздничных елей. На оперативном совещании назвали и дату проведения республиканской новогодней елки. Мероприятие состоится 22 декабря.
Еженедельное оперативное совещание проводил не глава Башкортостана, как все привыкли, а премьер-министр правительства республики. Он сообщил, что Радий Хабиров ушел на больничный. Руководитель региона простудился во время рабочих поездок, но переносил болезнь на ногах, продолжая работу. В итоге Радию Хабирову диагностировали воспаление легких. Коллеги его уговорили несколько дней побыть на больничном, рассказал Андрей Назаров.