Проекты, стартовавшие в ТОСЭР в 2022 году, принесут экономике Башкирии 14 млрд рублей

Еженедельное оперативное совещание проводил не глава Башкортостана, как все привыкли, а премьер-министр правительства республики. Он сообщил, что Радий Хабиров ушел на больничный. Руководитель региона простудился во время рабочих поездок, но переносил болезнь на ногах, продолжая работу. В итоге Радию Хабирову диагностировали воспаление легких. Коллеги его уговорили несколько дней побыть на больничном, рассказал Андрей Назаров.